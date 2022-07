Centros públicos da região têm 494 vagas de emprego disponíveis nesta semana

Os centros públicos do Grande ABC disponibilizam nesta semana 494 vagas de emprego em diversas áreas. Santo André concentra o maior volume, com 26,7% do total, ou 132 oportunidades abertas. Há vagas para motorista de ônibus urbano e de caminhão, vendedor, entre outras. Os interessados em ocupar os postos devem acessar o site web.santoandre.sp.gov.br.

O Portal do Emprego de São Caetano conta com 106 oportunidades para auxiliar de qualidade, garçom, costureira, porteiro, fonoaudiólogo, técnico informática, entre outras áreas. As vagas podem ser acessadas na página portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Em São Bernardo, a Central de Trabalho e Renda soma nesta semana 104 postos em diferentes segmentos profissionais, entre os quais operador de empilhadeira, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de limpeza. Orientações podem ser obtidas na central (Rua Padre Lustosa, 48, Centro).

Diadema tem abertas vagas para o setor industrial. Entre as oportunidades estão caldeireiro, serralheiro, operador de máquina industrial e líder de produção. Há opções para outros setores, como comércio, inclisive vagas para PCDs (Pessoas com Deficiência). A cidade oferece, no total 29 vagas. Informações disponíveis no site emprega.diadema.sp.gov.br.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá tem 76 oportunidades para atividades na área de segurança e venda. Os moradores podem consultar as vagas na unidade do CPTR, situado na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires tem 47 vagas, inclusive para PCDs. Há oportunidades para auxiliar de logística, repositor, eletricista, vendedor, entre outras. Informações disponíveis no PAT, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro (segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h).