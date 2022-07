Prefeito do Recife visita Sto.André para conhecer políticas inclusivas

Políticas públicas inclusivas e sustentáveis implementadas em Santo André continuam a servir de modelo para outros municípios. Na tarde de ontem, o prefeito de Recife, João Henrique Campos (PSB), e a deputada federal, Tabata Amaral (PSB), estiveram na cidade para conhecer o programa Moeda Verde, iniciativa que troca resíduos recicláveis por alimentos frescos, como frutas, legumes e verduras. A iniciativa está presente em 22 comunidades do município.

Já o programa de revitalização e implantação de áreas de lazer nas comunidades, com campo sintético, quadras poliesportivas, área de alongamento, espaço pet, pista para caminhada, academia ao ar livre, iluminação em LED e acessibilidade também atraiu a atenção da dupla, que foi recepcionada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pela primeira-dama, Ana Carolina Serra (Cidadania), em um destes espaços, no bairro Cidade São Jorge.

“Foi uma honra recebê-los e estabelecer esta troca de vivências, que faz com que as políticas públicas desenvolvidas aqui sejam cada vez mais inclusivas e melhores para todos e todas. Esses programas estão transformando a vida da nossa gente e estimulam a qualidade de vida e o convívio social”, comentou Paulo Serra.

O objetivo do encontro foi conhecer melhor a logística de funcionamento do programa andreense que estipula sustentabilidade e garante a segurança alimentar de milhares de famílias. O Moeda Verde, idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Semasa, foi criado em 2017 e, desde então, tem inspirado e atraído representantes de municípios de todo o País.

“Tomei conhecimento desses dois projetos de políticas públicas que transformam a vida das pessoas e quis conhecer para implantar esse modelo de sustentabilidade e segurança alimentar também na minha cidade, em Recife”, pontuou o prefeito pernambucano, João Campos.

RECENTEMENTE

Moradores do Núcleo Pintassilva receberam a visita de representantes da Prefeitura e da Câmara de São Carlos, cidade do Interior de São Paulo, e representantes de Leme, que estiveram nas trocas do Núcleo Homero Thon, acompanhando o programa com o objetivo de implementar projeto semelhante, fortalecendo a gestão de resíduos sólidos.

O Moeda Verde é uma iniciativa transversal, que trabalha questões de sustentabilidade, redução da pobreza e combate à fome. Os resíduos recicláveis recolhidos são encaminhados às cooperativas de reciclagem da cidade, parceiras do Semasa, o que contribui para melhorar a renda de mais de 120 famílias que trabalham nos locais. Ainda, o Moeda Verde permitiu a recuperação de locais que sofriam sistematicamente com o descarte irregular de resíduos.

Desde o início das ações, em 2017, mais de 644 toneladas de resíduos recicláveis foram entregues pela população. Em troca, quase 129 toneladas de alimentos frescos foram distribuídos.