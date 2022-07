Taylor Swift e Joe Alwyn estariam noivos em segredo há alguns meses

01/07/2022 | 09:10



Ao que parece, a love story de Taylor Swift chegou em outro nível! De acordo com o jornal The Sun, a cantora estaria noiva de Joe Alwyn há alguns meses, mas contou apenas para o círculo íntimo de amigos.

Um fonte ainda entregou que Swift é muito discreta em relação ao noivado e usa a aliança apenas a portas fechadas para não chamar a atenção da imprensa.

Eles estão muito felizes e muito apaixonados. Eles, na verdade, estão noivos há alguns meses, mas só contaram para pessoas muito próximas, como família direta e amigos confiáveis. Todos juraram segredo também. Taylor tem uma aliança linda, que só usa quando está em casa. Só algumas pessoas sabem detalhes do casamento e Taylor nem contou a toda sua equipe sobre o noivado. Os dois querem que o relacionamento fique longe dos holofotes o máximo possível. Isso é só deles. E quando e se eles subirem ao altar, com certeza não vai ter nenhuma Vogue, Rolling Stone ou Hello Magazine lá. Será simples e elegante, como eles, disparou.