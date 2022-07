Michele e Passa são eliminados do Power Couple Brasil, saiba como foi a noite dos casais!

01/07/2022 | 01:10



E a disputa no Power Couple segue afunilando! Desta vez, a configuração da D.R. deu uma mudada, e quem estava na berlinda eram Brenda e Matheus, Eliza e Hadballa, e Michele e Matheus.

Antes de chamar os casais para encontrá-la, Adriane Galisteu revelou a todos que a Herança da D.R. está chegando ao fim nesta edição, e a herança de hoje será a última. Depois, os três foram se encontrar com ela, e passaram pela clássica rodada de perguntas da apresentadora. Questionados sobre de onde estão partindo as incoerências no jogo, Brenda começou respondendo:

- A gente sentiu bastante de Michele e Passa, eu vou dar um exemplo, quando eles colocaram Eliza e Hadballa como casal reprovado, eles colocaram como se fosse um erro votar em casal que voltou de D.R., quando eles já votaram em nós nessa situação várias vezes.

Já Eliza e Hadballa apontaram para outro casal, e Hadballa explicou:

- Karol e Mussunzinho, porque uma vez que você determina que quer fazer uma mudança e você tem seis casais na casa, se você quer uma mudança com aqueles dois que estavam indo, você vai ter que se botar ali dentro. Ou você está sendo incoerente porque você não quer se botar lá. É muito matemático, só tem seis casais na casa.

Por fim, Michele e Passa responderam:

- Eliza e Hadballa, chegaram com essa ideia de votar em Brenda e Matheus até o fim, sempre eles ou Albert e Adryana até o fim. E no Quebra Power, nossa colocação foi essa, que seria um erro manter tudo dessa forma.

Herança da D.R.

A última herança da temporada foi a seguinte:

Escolham um casal que deverá roubar dez mil das apostas de outro casal no próximo ciclo.

Brenda e Matheus, assim como Eliza e Hadballa, deixaram o presente para Adryana e Albert. Já Michele e Passa deixaram para Karol e Mussunzinho.

Eliminação

Definida a herança da D.R., já foi hora de salvar um casal da eliminação, e o primeiro a ficar sabendo que o jogo continua foi Brenda e Matheus! O casal foi bem recebido de volta, todos se levantaram e os parabenizaram, até mesmo Karol e Mussunzinho! Depois, todos se sentaram e ficaram conversando sobre como foram os discursos de Galisteu.

E o casal eliminado da noite foi Michele e Passa! Eles fizeram a análise do próprio jogo e disseram que poderiam ter ido mais para cima nos Quebra Powers, mas por ser parte da essência deles, eles optaram muitas vezes por serem mais reservados e não criarem desentendimentos desnecessários. E a torcida, para quem fica? Karol e Mussunzinho!

Eliza e Hadballa ficaram muito felizes por terem se salvado, cumprimentaram o casal eliminado e voltaram para a Mansão Power. Os dois também foram recebidos com parabéns e cumprimentos, apenas Karol e Mussunzinho demonstraram chateação, se levantaram e saíram de perto. Eita!

Galisteu também anunciou aos participantes outro fato antes do programa acabar: o próximo Casal Power será o último da temporada, e não terá imunidade!

Karol e Mussunzinho, que receberam a Herança da D.R., também já tiveram que definir quem será o casal de quem vão tirar dez mil reais no próximo ciclo, e escolheram Eliza e Hadballa. Logo após dizerem, Hadballa foi para cima de Mussunzinho e começou a gritar com ele, que revidou. Os ânimos só se acalmaram porque Galisteu estava na sala, mas logo que ela se despediu, o bate-boca foi retomado, com Eliza e Karol se juntando à briga. Desta vez, Matheus e Brenda ficaram quietinhos, só assistindo!