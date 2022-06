Noiva de Tom Hiddleston ostenta possível barriga de grávida durante evento

30/06/2022 | 09:11



Não é novidade para ninguém que Tom Hiddleston, o intérprete de Loki, é uma pessoa extremamente discreta e raramente fala sobre a sua vida pessoal. Só que recentemente, foi divulgado que o relacionamento entre ele e Zawe Ashton já era de noivado - e o melhor, todo mundo ficou sabendo bem depois do ocorrido.

Levando em consideração de que ele realmente não gosta de se expor, a sua noiva que também é atriz, apareceu recentemente no red carpet do evento de lançamento de Mr. Malcolm's List, em Nova York ostentando uma barriguinha completamente diferente do que ela tinha antes.

Logo várias teorias de que ela estaria grávida começaram a se espalhar e até o Page Six tentou manter contato com os representantes de Tom Hiddleston e de Zawe Ashton para saber se ela está realmente grávida, mas os dois não se pronunciaram em público até o momento sobre a possível gestação.