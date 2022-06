Indústria calçadista tem 18% mais pessoas empregadas em maio na comparação anual

29/06/2022 | 15:23



A indústria calçadista brasileira encerrou maio com 289,7 mil pessoas empregadas diretamente na atividade, 18% mais do que no mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e maio deste ano foram criadas 23,47 mil vagas. Recortando apenas o mês passado, foram criados 3,4 mil postos, o melhor resultado para o quinto mês do ano desde 2004.

Os dados, adiantados ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), são do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e foram elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

O presidente executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que a performance positiva reflete o bom momento do setor calçadista, que vem em recuperação desde o segundo semestre do ano passado. "O crescimento maior vem se dando no mercado externo. Entre janeiro e maio, as exportações de calçados somaram US$ 538,7 milhões, 66,5% mais do que no mesmo período do ano passado, com grande destaque para os embarques para os Estados Unidos", avalia.

Ele pontua ainda que a recuperação dos postos na indústria de calçados está mais acelerada do que na Indústria da Transformação em geral, que tem índice de crescimento de 4,5% no acumulado de janeiro a maio em relação ao mesmo intervalo de 2021.