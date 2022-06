China anuncia corte nos preços dos combustíveis que entra em vigor no dia 29

28/06/2022 | 11:30



O governo da China anunciou que, diante de "mudanças recentes nos preços do petróleo no mercado internacional", de acordo com o mecanismo atual para formação de preços do petróleo refinado no país, a partir da quarta-feira, 29, serão reduzidos os preços da gasolina e do diesel. A informação foi divulgada pela Comissão Nacional para Desenvolvimento e Reforma, em comunicado acompanhado por uma tabela com preços máximos no varejo para a gasolina e o diesel em várias províncias pelo país.

A nota diz que três companhias do setor, PetroChina, Sinopec e CNOOC, além de outras empresas de processamento, deveriam organizar a produção e o transporte de petróleo refinado e garantir a oferta estável no mercado, bem como a implementação "estrita" da política nacional de preços.

O órgão ainda pede que os órgãos correspondentes em vários locais pelo país elevem a supervisão e as inspeções no mercado, punindo quem não implementar a política nacional e "mantendo uma ordem normal no mercado".

Os consumidores podem ainda comunicar violações da política por meio de uma plataforma, diz o texto.