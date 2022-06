Jovem Dionísio se apresenta no Rock in Rio 2022

27/06/2022 | 19:30



Após o sucesso no Rock in Rio Lisboa, a banda Jovem Dionísio vai se apresentar no palco Supernova do Rock in Rio Brasil no dia 10 de setembro. Os donos do hit 'Acorda Pedrinho' vão se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio Brasil, no palco em parceria com a o Filtr Live, que segue o conceito de "Fábrica dos Sonhos". Com novos talentos da música nacional, o set mescla atrações já consolidadas e reconhecidas pelo público com estreantes. A banda se junta a Lil Whind (Whindersson Nunes), Priscilla Alcantara, TETO e Francisco, el Hombre que já foram confirmados para a próxima edição do festival. O line-up completo do palco será divulgado em breve.

Com uma linguagem moderna e sonoridades que passam pelo pop, eletrônica e rap, a banda Jovem Dionísio é formada pelo vocalista Bernardo Pasquali (Belni), o baixista Gustavo Karam, o tecladista Bernardo Hey (Ber Hey), o guitarrista Rafael Mendes (Fufa) e o baterista Gabriel Mendes (Mendão).

Composta em 2019, no Bar do Dionísio em Curitiba, a banda indie pop brasileira dedica o hit Acorda, Pedrinho a um cliente frequente desse bar há mais de 20 anos onde costumava tirar uns cochilos. Em 2020, foi reconhecida pela sua versatilidade, irreverência e peculiaridades, e considerada "artista do mês" da Apple Music. A música Acorda, Pedrinho, que integra o álbum com o mesmo nome, se tornou um sucesso absoluto e ultrapassou os 25 milhões de plays no Spotify e mais de 14 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube. O álbum ainda conta com outros hits de sucesso como Cê Me Viu Ontem, o primeiro single, Risco, Tu Tem Jeito de Quem Gosta, Não Foi Por Mal e mais.

No mesmo dia, 10 de setembro, se apresentam no Palco Mundo Coldplay, Camila Cabello, Bastille e Djavan, enquanto o Sunset recebe nomes como Ceelo Green, Maria Rita & Convidado, Gilsons & Convidado e Bala Desejo & Convidado.

Ao todo, o Supernova receberá 37 atrações selecionadas pelo Filtr Brasil e pelo festival em uma cenografia que vai encantar os fãs da Cidade do Rock. O palco contará com engrenagens na cenografia inspirado no SteamPunk, subgênero da ficção científica passado em uma realidade alternativa, cuja proposta estética remete ao Século XIX.