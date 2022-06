Os 10 melhores restaurantes do Brasil em 2022

Maria Beatriz Vaccari

Comandado pelo chef Felipe Bronze, o Oro, no Rio de Janeiro (RJ), conquistou a primeira colocação no ranking dos melhores restaurantes do Brasil, segundo a premiação Travellers’ Choice 2022, promovida pelo TripAdvisor. Os resultados da categoria foram baseados na opinião do público e em fatores como qualidade e sofisticação.

O Travellers’ Choice 2022 também destacou a infraestrutura dos hotéis brasileiros – o Colline de France, em Gramado (RS), por exemplo, ficou em segundo lugar entre os melhores do mundo. Além disso, três praias em destinos nacionais apareceram entre as 10 mais incríveis do planeta.

Melhores restaurantes do Brasil

Dois restaurantes da cidade de Campos do Jordão (que também se destacou na premiação por conta da qualidade de seus hotéis), no interior de São Paulo, completam o top três dos melhores estabelecimentos gastronômicos do Brasil: Pontremoli e Libertango, respectivamente.

Veja a lista completa:

1. Oro Restaurante – Rio de Janeiro (RJ)

Fundado em 2010, o restaurante do chef Felipe Bronze tem a brasa como protagonista de seu menu. As receitas focam a cozinha brasileira de vanguarda.

Endereço: Rua General San Martin, 889 – Leblon – Rio de Janeiro (RJ)

Rua General San Martin, 889 – Leblon – Rio de Janeiro (RJ) Horário de funcionamento: terça a sexta, das 19h30 às 23h. Sábado, das 13h às 15 e das 19h30 às 23h.

terça a sexta, das 19h30 às 23h. Sábado, das 13h às 15 e das 19h30 às 23h. Site: http://ororestaurante.com.br

2. Restaurante Pontremoli – Campos do Jordão (SP)

Com um clima aconchegante, o Pontremoli é um pequeno bistrô italiano iluminado por velas e aquecido pela lareira. A casa trabalha com o conceito slow food, que valoriza a apreciação do sabor de cada alimento.

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Campos do Jordão (SP)

Rua das Hortências, 605 – Campos do Jordão (SP) Horário de funcionamento: quarta a domingo, das 20h às 23h30.

quarta a domingo, das 20h às 23h30. Site: http://restaurantepontremoli.com.br

3. Restaurante Libertango – Campos do Jordão (SP)

Especializado em parilla argentina, o Libertango serve carnes macias e suculentas. O local também conta com uma ampla carta de vinhos com mais de 150 rótulos de países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, África do Sul, França, Itália, Portugal, Espanha e Hungria.

Endereço: Av. José Manoel Gonçalves, 160 – Campos do Jordão (SP)

Av. José Manoel Gonçalves, 160 – Campos do Jordão (SP) Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 12h às 16h e das 20h às 23h. Domingo, das 12h às 16h e das 20h às 22h.

quarta a sábado, das 12h às 16h e das 20h às 23h. Domingo, das 12h às 16h e das 20h às 22h. Site: http://libertango.com.br

4. 74 Restaurant – Armação dos Búzios (RJ)

Localizado dentro do hotel Casas Brancas, o 74 Restaurant foi inaugurado em 2015 e conta com uma vista privilegiada de Búzios. Comandada pelo chef Gonzalo Vidal, a casa prepara receitas que mesclam a gastronomia internacional com ingredientes locais.

Endereço: Rua Morro do Humaitá, 10 – Lot. Triangulo de Buzios – Búzios (RJ)

Rua Morro do Humaitá, 10 – Lot. Triangulo de Buzios – Búzios (RJ) Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h.

terça a domingo, das 17h às 23h. Site: https://casasbrancas.com.br/gastronomia

5. Místico Restaurant – Armação dos Búzios (RJ)

Com bar e mesas ao ar livre, o Místico Restaurante fica dentro da Pousada Abracadabra, com vista panorâmica da Baía da Armação. O local serve receitas das cozinhas contemporânea e mediterrânea, além de preparar alguns dos melhores pescados da região.

Endereço: Rua Morro do Humaitá, 13 – Lot. Triangulo de Buzios – Búzios (RJ)

Rua Morro do Humaitá, 13 – Lot. Triangulo de Buzios – Búzios (RJ) Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 15h às 22h. Sexta a domingo, das 13h às 22h.

segunda a quinta, das 15h às 22h. Sexta a domingo, das 13h às 22h. Site: www.abracadabrapousada.com.br/restaurante

6. L’Etoile – Rio de Janeiro (RJ)

Especializado em gastronomia francesa, o L’Etoile fica na cobertura do luxuoso Sheraton Rio Hotel & Resort. A casa tem a assinatura do renomado chef Jean Paul Bondoux, que também comanda os restaurantes La Bourgogne em Punta del Este (Uruguai) e em Buenos Aires (Argentina).

Endereço: Avenida Niemeyer, 121 – Leblon – Rio de Janeiro (RJ)

Avenida Niemeyer, 121 – Leblon – Rio de Janeiro (RJ) Horário de funcionamento: terça a sábado, das 19h30 às 23h.

terça a sábado, das 19h30 às 23h. Site: www.letoile-rio.com.br

7. Hachiko – Rio de Janeiro (RJ)

Baseado em um sobrado construído em estilo colonial, o Hachiko serve receitas deliciosas inspiradas na gastronomia japonesa. Entre elas, sashimis, sushis, ceviches e até opções vegetarianas e veganas.

Endereço: Travessa do Paço, 10 – Centro – Rio de Janeiro (RJ)

Travessa do Paço, 10 – Centro – Rio de Janeiro (RJ) Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h30 às 23h.

segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Site: www.hachiko.com.br

8. Mahalo – Cuiabá (MT)

Comandado pela chef Ariani Malouf, o Mahalo se destaca por conta de suas receitas criativas e despojadas. O cardápio reúne receitas inspiradas nas gastronomias contemporânea, francesa e brasileira.

Endereço: Presidente Castelo Branco, 359 – Quilombo – Cuiabá (MT)

Presidente Castelo Branco, 359 – Quilombo – Cuiabá (MT) Horário de funcionamento: no almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h, e sábados, das 11h30 às 14h30. No jantar, de segunda a sábado, das 19h30 às 23h.

no almoço, de segunda a sexta, das 11h30 às 14h, e sábados, das 11h30 às 14h30. No jantar, de segunda a sábado, das 19h30 às 23h. Site: http://mahalorestaurante.com.br

9. Tuyn, Maragogi (AL)

O Tuyn serve pratos únicos elaborados pelo chef holandês Sandrijn van Hoof, que explora sabores típicos da Costa dos Corais. O local fica dentro da Praiagogi Boutique Pousada e tem receitas especiais para visitantes vegetarianos e veganos.

Endereço: Rodovia AL-101 Norte, km124 – Praia de Camacho – Maragogi (AL)

Rodovia AL-101 Norte, km124 – Praia de Camacho – Maragogi (AL) Horário de funcionamento: diariamente, das 13h às 15h30 e das 18h às 19h30.

diariamente, das 13h às 15h30 e das 18h às 19h30. Site: www.restaurante-tuyn.com.br

10. Restaurante Höppner – Gramado (RS)

Especializado em cozinha alemã, o Höppner fecha a lista dos 10 melhores restaurantes do Brasil. A casa, que fica no Hotel Ritta Höppner, tem vários ambientes charmosos, incluindo terraços externos e a Casa de Vidro.

Endereço: Rua Pedro Candiago, 305 – Bairro Planalto – Gramado (RS)

Rua Pedro Candiago, 305 – Bairro Planalto – Gramado (RS) Horário de funcionamento: diariamente, das 7h às 10h 30 e das 12h às 23h.

diariamente, das 7h às 10h 30 e das 12h às 23h. Site: www.rittahoppner.com.br/restaurante

