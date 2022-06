Anitta apresenta o namorado para a família e ele cai em brincadeira do tio da cantora

26/06/2022 | 16:11



Anitta alugou uma casa para hospedar toda a sua família em Portugal e, por sinal, eles estão aproveitando muito a estadia! A cantora promoveu o encontro de seu namorado Murda Beatz com seus parentes. O canadense mal foi apresentado e já arrancou gargalhadas ao cair em uma brincadeira do tio da poderosa.

Nos Stories do Instagram, a brasileira exibiu uma série de registros da interação do amado, que não fala português, com sua família. Anitta se diverte ao gravar seu tio segurando uma nota de 20 dólares canadenses e conta um episódio engraçado que tinha acabado de acontecer com o canadense:

- Olha só o meu tio! Trocou vinte dólares canadenses por vinte reais! Olha só! Ele pegou e falou: Troca vinte com vinte? E ele acreditou! O golpe foi dado.

Murda então pega o celular, abre o tradutor e coloca a seguinte frase para trocar:

- Você me deve mais dinheiro.

Gargalhando, a cantora diz:

- Agora ele só sabe falar: Não tenho dinheiro.