Putin fará primeira viagem ao exterior desde o início da guerra na Ucrânia

26/06/2022 | 12:42



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitará dois pequenos ex-estados soviéticos na Ásia Central nesta semana, informou a televisão estatal russa neste domingo, 26, no que seria a primeira viagem conhecida do líder russo ao exterior desde que ordenou a invasão da Ucrânia.

A invasão russa em 24 de fevereiro matou milhares de pessoas, deslocou outros milhões e levou a severas sanções financeiras do Ocidente, que Putin diz ser uma razão para construir laços comerciais mais fortes com outras potências como China, Índia e Irã.

Pavel Zarubin, correspondente do Kremlin da estação de televisão estatal Rossiya 1, disse que Putin visitará o Tajiquistão e o Turcomenistão e depois se encontrará com o presidente indonésio Joko Widodo para conversas em Moscou.

Em Dushanbe, Putin se encontrará com o presidente tadjique Imomali Rakhmon, um aliado próximo da Rússia e o governante mais antigo de um antigo estado soviético. Em Ashgabat, ele participará de uma cúpula de nações do Cáspio, incluindo os líderes do Azerbaijão, Casaquistão, Irã e Turcomenistão, disse Zarubin.

A última viagem conhecida de Putin fora da Rússia foi uma visita a Pequim no início de fevereiro, onde ele e o presidente chinês Xi Jinping revelaram um tratado de amizade "sem limites" horas antes de ambos comparecerem à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A Rússia diz que enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro para degradar as capacidades militares de seu vizinho, impedir que seja usado pelo Ocidente para ameaçar a Rússia, erradicar nacionalistas e defender falantes de russo nas regiões orientais. A Ucrânia chama a invasão de apropriação de terras ao estilo imperial.

Cúpula do G7

O presidente americano Joe Biden e aliados ocidentais abriram uma cúpula de três dias nos Alpes da Baviera neste domingo com a intenção de evitar que as consequências econômicas da guerra na Ucrânia fraturem a coalizão global que trabalha para punir a agressão da Rússia. O britânico Boris Johnson alertou os líderes para não cederem à "fadiga", mesmo quando a Rússia lança novos mísseis em Kiev.

Os líderes devem anunciar novas proibições às importações de ouro russo, a mais recente de uma série de sanções que o clube das democracias espera isolar ainda mais a Rússia economicamente. Eles também estavam analisando possíveis tetos de preços de energia destinados a limitar os lucros russos de petróleo e gás que Moscou pode injetar em seu esforço de guerra.

No domingo, Biden lançou formalmente uma parceria global de infraestrutura projetada para combater a influência da China no mundo em desenvolvimento. A iniciativa visa alavancar US$ 600 bilhões em financiamento dos EUA, doações e do setor privado nos próximos cinco anos, juntamente com uma quantia semelhante de aliados do clube do Grupo dos Sete das principais economias do mundo.

A Rússia, em uma demonstração de força antes da cúpula, lançou seus primeiros ataques com mísseis contra a capital ucraniana em três semanas, atingindo pelo menos um prédio residencial e um jardim de infância, segundo o governo ucraniano.

Biden condenou as ações da Rússia como "mais de sua barbárie" e enfatizou a necessidade de os aliados permanecerem firmes, mesmo que as reverberações econômicas da guerra tenham um impacto econômico em todo o mundo.

(Com agências internacionais)