A Rua Salvador Arena, no Jardim Petroni, em São Bernardo, e as travessas em seu entorno foram construídas a partir de sonho comum e de atitudes altruístas. O caminho estreito, de 450 metros de extensão, é o que separa 166 casas e o muro de terreno vizinho, pertencente ao cemitério Jardim da Colina. A realidade das famílias dessa área começou a ser transformada a partir de 2004, por meio de projeto social e de habitação liderado pela Fundação Salvador Arena.

Quase 18 anos depois, moradores da antiga Favela Itatiba, a Nova Vila Salvador Arena, e artistas locais voltam a se unir e inauguram hoje, às 9h, novo marco para comunidade. Dessa vez, é o grafite que traz vida nova ao espaço, com a missão de levar o nome da Rua Salvador Arena, batizada agora de Beco das Casinhas, para muito além de seus muros.

“Os bairros de periferia não têm muita visibilidade. Os mais conhecidos são a Vila Madalena, e outros assim. Eu queria trazer isso para cá e também fazer os moradores conhecer um pouco mais de arte”, contou Rodrigo Fortunato Menezes, 40 anos, conhecido como Tigre. O artista visual foi um dos idealizadores do projeto, que reuniu cerca de 50 grafiteiros de diferentes regiões, incluindo o Jardim Petroni.

O muro da Rua Salvador Arena se transformou em um grande painel onde, nas últimas semanas, técnicas como desenhos em 3D, bombs (estilo de letras arredondadas) e freestyle (estilo livre) foram aplicadas. O contraste de cores e formas chamam a atenção de quem passa pela via pela primeira vez, mas também de quem há anos estava acostumado a sair de casa e dar de cara com o cinza e a sujeira do antigo muro.

Thainá Nicole da Silva, 9, moradora de uma das travessas do Beco das Casinhas, lembra como estava o “paredão” há alguns dias. “Ele era muito feio, né? Tinha uns desenhos, mas estavam desbotando”, recorda. “Agora está mais bonito, mais colorido”, contou a menina, que disse que o que mais gosta em sua vila são as pessoas e os amigos. O pai de Thainá, Franciê Paulino da Silva, 50, integrou a primeira comissão de moradores que atuou junto à Fundação Salvador Arena, no início dos anos 2000, no processo de revitalização da área.

Depois de tantas lutas e avanços, a comunidade segue mobilizada em busca de mais melhorias. “A gente pensa em pintar não só os muros. Lá em cima começamos a pintar a quadra (conjunto de casa). Queremos deixar isso aqui um cartão postal para chamar a atenção e mostrar que estamos cuidando e preservando nosso espaço. Você sabe que na favela a gente ganha tudo bonitinho, mas as pessoas não dão valor. Aqui teve reeducação e está tendo união. Estamoscomeçando a crescer”, revelou Franciê.

Tigre começou a grafitar com 16 anos. No início, as intervenções eram feitas em lugares não autorizados. “Eu comecei, vou ser sincero, rabiscando parede dos outros”, lembra. Foi sua mãe que mostrou que aqueles traços poderiam se tornar arte. “Aquilo entrou na minha mente e eu não parei mais”, afirmou.

Reunir o que Tigre considera “uma seleção” de artistas para compor o grande painel de grafite do Beco das Casinhas recompensa todo o esforço do grupo, que trabalhou voluntariamente na pintura, com a contribuição da comunidade. “Muito bom ver como estava antes e como está agora. Os moradores aqui hoje acordam e olham para o muro. Acorda feliz, né? E o grafite tem tudo a ver com a periferi”.

Assim como em outras conquistas, a revitalização do muro é fruto do sentimento de coletividade dos moradores. São quase 700 pessoas que residem na área, representados pela Associação Nova Vila Salvador Arena. “No ano passado, enxergamos grande pontencial na comunidade, mas em algumas áreas estava carente”, explicou Renan Melo Barbosa, 27, um dos diretores executivos da Associação.

Entre as atividades promovidas nos centros comunitários da vila estão cursos de música e alfabetização para idosos, aulas de zumba, cinema comunitário e brinquedoteca. “E no decorrer desses projetos veio o muro. A gente passou de casa em casa pegando o que cada morador poderia doar. Uns doaram R$ 1, outros R$ 5. O que definiu foi a união dessa nova era que estamos vivendo. Essa união teve um ponto de partida, e ela não vai ter um ponto final”, ressaltou Renan.

Para o gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena, Sérgio Loyola, que acompanhou todo o processo de revitalização da antiga Favela Itatiba, o Beco das Casinhas tem significado especial. “Ver uma obra dessa magnitude, e ainda mais com homenagem ao doutor Arena (na entrada da rua, onde está a sede da Associação), é emocionante!”, disse.

