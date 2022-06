Ludmilla reage a um beijo de Madonna e fãs caem na gargalhada

25/06/2022 | 10:10



Madonna fez a web ferver esses dias por conta de um super beijão no palco na rapper Tokischa durante um show em Nova Iorque, nos Estados Unidos, no evento Pride WoW Finally Enough Love, que estava celebrando o orgulho LGBTQIA+.

E durante a última sexta-feira, dia 24, o vídeo das duas se beijando no palco continuou pipocando nas redes sociais e foi quando Ludmilla, inclusive, repostou a publicação em seu Twitter e acabou deixando o recado para a sua esposa, Brunna Gonçalves.

Ô Brunna, eu juro que não sou eu!

Tudo porque os internautas estavam comparando a rapper com Lud que por sinal são super parecidas de longe mesmo e eles, claro caíram na gargalhada com a brasileira dando satisfação para a esposa. Até Luísa Sonza deu risada da situação e também foi comparada, só que com Madonna.