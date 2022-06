Luciano Camargo afirma que foi cancelado após ingressar na carreira gospel: Nunca fui de fazer farra

22/06/2022 | 14:10



Embarcar em uma nova jornada é arriscado e sempre pode trazer prejuízos - Luciano Camargo que o diga. A dupla de Zezé Di Camargo abriu o coração durante um bate papo com Karina Bacchi, no podcast Positivamente, e entregou ter sofrido cancelamento nas redes sociais por ser converter à vida religiosa e lançar o álbum gospel.

- Eu sempre fui de poucos amigos, esses que são de verdade, não se afastaram. Eu nunca fui homem de fazer farra. O sertanejo gosta de fazer violada em casa, eu nunca tinha feito. Eu fiz agora, levei um menino para tocar, em um momento nós cantamos louvor, começou.

Inclusive, o cantor entregou que perdeu 40 mil seguidores após se afastar do gênero musical sertanejo.

- Eu não tive essa experiência de alguém se afastar de mim. Eu tive aquilo de ser cancelado, do cancelamento, eu nem sabia disso. Como eu não vivo do Instagram, a minha atenção para rede social é mínima. Não é o meu foco. O projeto saiu, quando eu lancei a primeira música, na outra semana, o pessoal que estava acompanhando falou: Você perdeu mais de 40 mil seguidores em dois, três dias. [...] Foi a minha posição, com certeza, alguém que estava ali por estar. Hoje em dia, se você colocar o que pensa, está sendo contra qualquer coisa.