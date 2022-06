Na Europa, Anitta desce até o chão com look de quase dez mil reais

22/06/2022 | 09:11



Do Brasil para o mundo... Anitta está com tudo! Aproveitando que tirou uma folguinha da agenda corrida de shows internacionais, a cantora se divertiu com os amigos na casa que está hospedada na Europa.

Dançando e requebrando até o chão, a intérprete de Girl From Rio apareceu nas redes sociais ostentando um look todo grifado avaliado em quase dez mil reais.

A camiseta da marca Fendi custa em torno de um mil e seiscentos e noventa

dólares, cerca de oito mil e setecentos reais, enquanto a saia da Miaou é vendida por 900 reais.

Pensa que acabou? Ainda não. Anitta finalizou o modelito deixando à mostra a calcinha com o logo metalizado feito por Tom Ford para a Gucci, sem valor no mercado. Uau!