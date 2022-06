Maioria das Bolsas da Ásia fecha em alta, com índices futuros de NY

21/06/2022 | 07:23



As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 21, à medida que os índices futuros de Wall Street sugerem uma forte recuperação após o feriado de segunda-feira nos EUA.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,84% em Tóquio hoje, a 26.246,31 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,87% em Hong Kong, a 21.559,59 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,75% em Seul, a 2.408,93 pontos, e o Taiex saltou 2,35% em Taiwan, a 15.728,64 pontos.

No início da manhã (de Brasília), os índices futuros das Bolsas de Nova York tinham altas de até mais de 2%, sinalizando que Wall Street poderá se recuperar de forma sólida após acumular fortes perdas na última semana em meio a temores de que agressivos aumentos de juros levem a economia dos EUA à recessão.

Na segunda-feira, os mercados norte-americanos não operaram devido a um feriado nacional.

Na China continental, porém, as bolsas ficaram no vermelho nesta terça, revertendo ganhos de mais cedo, à medida que a queda de ações ligadas a metais ferrosos se sobrepôs ao bom desempenho de papéis do setor financeiro.

O Xangai Composto caiu 0,26%, a 3.306,72 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,51%, a 2.147,29 pontos.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente positivo da Ásia e interrompeu uma sequência de sete pregões de perdas. O S&P/ASX 200 avançou 1,41% em Sydney, a 6.523.80 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires