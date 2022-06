ITE-Facamp avança 0,8% na margem em abril, após alta de 0,6% em março

20/06/2022 | 07:38



O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) avançou 0,8% na margem em abril, na série com ajuste sazonal, após alta de 0,6% em março. Com o resultado, a média móvel trimestral do indicador chegou a um crescimento de 0,2% ante o trimestre anterior, depois de uma retração de 0,8% no período até março.

"Apesar dos resultados positivos dos últimos meses, o cenário prospectivo ainda inspira cautela. Com inflação elevada, rendimento médio em queda, alta da Selic e, como mostrou o PIB trimestral, nova retração do investimento, é muito pouco provável a hipótese de aceleração relevante da economia ainda em 2022", afirmam os pesquisadores no Núcleo de Estudos da Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, o ITE mostrou queda de 1,1% em abril, após recuo de 0,6% em março.

O índice acumula crescimento de 4,7% em 12 meses, abaixo da alta de 6,9% observada nos 12 meses encerrados em março.

De acordo com o NEC-Facamp, o ITE tem um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,83 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Em relação ao PIB trimestral, o coeficiente de correlação foi de 0,79 no quarto trimestre de 2021.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, divulga o ITE-Facamp entre os dias 10 e 15 de cada mês.