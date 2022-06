Centros públicos da região têm 627 vagas de emprego

Joyce Cunha

Do Diário do Grande ABC



20/06/2022 | 00:01



Os centros públicos do Grande ABC disponibilizam nesta semana 627 vagas de emprego, inclusive para PCDs (Pessoas com Deficiência). O Portal do Emprego de São Caetano concentra o maior volume, com 25% do total de oportunidades, ou seja, 156 vagas abertas. Moradores podem buscar a recolocação em diferentes áreas, em funções como costureira, auxiliar de cozinha, servente de pedreiro, fonoaudiólogo e arquiteto. A relação completa está disponível para consulta no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá tem 137 oportunidades abertas, com opções para balconista, assistente de logística e operador de caixa, entre outras. Os candidados devem se apresentar na sede do CPTR (Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O interessado deve apresentar RG,CPF e Carteira de Trabalho impressa.

Em Diadema, das 92 vagas disponibilizadas, 11 são destinadas a PCDs. Há oportunidades para atendente, auxiliar administrativo e vendedor, entre outras. A relação completa pode ser consultada no site emprega.diadema.sp.gov.br.

A Central de Trabalho e Renda de São Bernardo tem 102 oportunidades, entre as quais, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, garçom e atendente de lanchonete. Informações e orientações podem ser obtidas na central (Rua Padre Lustosa, 48, no Centro).

O Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André tem 63 vagas em aberto. A maior parte das oportunidades está na área de segurança, como controlador de acesso, vigia e vigilante. Os moradores podem obter informações pelo site web.santoandre.sp.gov.br.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires tem 50 vagas disponíveis, uma delas para PCD (auxiliar administrativo). Orientações podem ser obtidas pelo telefone 4824-4282. Rio Grande da Serra tem 27 oportunidades para ajudante de padeiro, fresador, vendedor e faxineiro, entre outros cargos.