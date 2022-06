Duas pessoas morrem após acidente com barco em Capitólio

Das Agências



19/06/2022 | 12:48



Ao menos duas pessoas morreram em um acidente com uma lancha, no Lago de Furnas, localizado no município de Capitólio, em Minas Gerais, ontem.

O acidente teria ocorrido quando um veículo marítimo conhecido como chalana, que tem fundo plano, realizava transferência de passageiros para uma outra embaracação que apresentou problemas. A informação do aciente foi divulgada pela AMEG (Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande).

A lancha contava com 14 passageiros e pediu apoio de outras embarcações que estavam nas proximidades. A chalana, que já transportava dez pessoas, não resistiu ao peso e virou.

A AMEG afirma que as duas vítimas fatais são uma mulher moradora de Minas Gerais e um homem que vivia em São Paulo. As duas vítimas ficaram presass debaixo da embarcação e se afogaram.