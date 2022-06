Daniela Mercury é flagrada olhando para Brunna Gonçalves, e Ludmilla brinca: Eu te entendo, mulher

19/06/2022 | 09:11



Pegou no pulo! Daniela Mercury viu o seu nome viralizar após ser flagrada olhando o corpo de Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, durante o Micareta SP.

Na gravação, a dançarina está com um look curtinho e conversando com o público sobre a importância do mês de junho ser o mês do orgulho LGBTQIA+ e, ao lado, aparece a cantora baiana que olha discretamente para o corpo de Brunna e dá uma risadinha.

Após o vídeo viralizar, Ludmilla se pronunciou em sua conta no Twitter e brincou com o momento:

Ô Daniela Mercury, eu te entendo, mulher, escreveu ela acrescentando alguns emotions de risada.

Logo em seguida, Daniela respondeu o tweet de maneira divertida:

Ludmilla Aí você me quebra! Kkkkkk. Vai dar ruim aqui para mim. Um beijo enorme para as duas. Meu e de Malu, claro, respondeu ela.