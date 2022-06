Lula encosta em Bolsonaro em visualizações no TikTok

19/06/2022 | 08:20



O número total de acessos a vídeos no TikTok com menções ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem crescido e se aproximado gradualmente da quantidade relacionada ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A vantagem em visualizações do chefe do Executivo em relação ao petista caiu de 496 milhões, em agosto de 2021, para 100 milhões, em maio deste ano. Bolsonaro ainda segue à frente.

Levantamento do Núcleo, site especializado em dados, contabiliza 57,8 mil vídeos com o termo "Lula" no título ou na descrição, em referência ao pré-candidato. Juntos, eles somaram 419,8 milhões de acessos no mês passado. "Bolsonaro", por sua vez, foi citado em mais do que o dobro de conteúdos - 126,2 mil -, vistos 519,8 milhões de vezes ao todo.

O número de publicações postadas sobre Bolsonaro segue maior, mas a diferença no "interesse" dos usuários por ambos os pré-candidatos vem caindo às vésperas da eleição - e isso mesmo sem que o petista tenha um canal próprio. Nessa rede social, Bolsonaro acumula 1,7 milhão de seguidores.

A análise é quantitativa, feita com base em metadados dos vídeos, e não permite saber quanto do volume é a favor ou contra os pré-candidatos a presidente no pleito de outubro.

O material sobre Lula com mais visualizações em maio é um trecho da entrevista de Eduardo Marinho ao podcast Flow, na qual o artista plástico diz que não confia em Lula, mas argumenta em favor de sua eleição a presidente - foram 13,2 milhões de visualizações. No caso de Bolsonaro, o vídeo mais popular, com 7,5 milhões acessos, mostra o presidente dizendo que "um homem solteiro, quando está cansado de ser feliz, procura uma namorada para ser mais feliz ainda".

DISPUTA. Desde o começo do ano, citações a Lula tiveram 63% mais postagens, que também passaram a ser mais vistos pelos usuários, ainda que em menor proporção - as visualizações cresceram 33% no período. Bolsonaro, por outro lado, também viu o número de menções aumentar 40%, mas sofreu um revés no impacto geral na plataforma com 7% menos visualizações. Seu melhor mês foi março, com 663 milhões de visualizações.

Apesar de a vantagem estar caindo, o número de postagens únicas sobre Bolsonaro tem crescido mais do que os de Lula. Essa diferença indica que conteúdos com menções ao petista surgem com menos frequência, mas são proporcionalmente mais populares, conforme destaca o editor do Núcleo, Sérgio Spagnuolo.

De olho no eleitorado jovem, mais adepto ao Tik Tok, a maioria dos pré-candidatos já tem uma conta na plataforma. A de Bolsonaro está ativa desde outubro de 2020. Em seguida vêm Pablo Marçal (PROS), com 160 mil seguidores; André Janones (Avante), com 159 mil; Ciro Gomes (PDT), com 130 mil; e Simone Tebet (MDB), com 3,9 mil.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.