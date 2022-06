Dani Calabresa denunciou Marcius Melhem após ter sido cortada de programa

18/06/2022 | 16:11



Novas informações acerca do caso envolvendo Dani Calabresa e Marcius Melhem. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, um dos motivos que teria dado início a insatisfação de Dani com Marcius teria começado após ela ser cortada do programa Fora de Hora, da Globo, em 2019.

Fontes disseram ao colunista que a humorista ficou incomodada com os rumos que o programa, dirigido por Melhem, foi tomando, e acabou se tornando algo distante do original. Com o tempo, alguns membros da equipe ameaçaram deixar o programa caso Dani fizesse parte dele, e foi aí que Melhem decidiu cortá-la e colocar Renata Gaspar em seu lugar. Desde então, a relação de Dani e Melhem teria ficado conturbada, e após alguns dias, a humorista foi até o Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico, acusando-o de assédio moral.

O colunista ainda afirma que Dani voltou ao DAA para denunciar o ex-diretor por assédio sexual após descobrir que não havia sido escalada para o especial de humor de fim de ano da Globo.

Calabresa acusou Melhem em seu depoimento à Polícia Civil de assédio moral, além de tê-la impedido de participar de uma série de Miguel Falabella em 2015 e apresentar um programa no GNT, em 2016.

Ainda foi divulgado uma troca de e-mails sobre os convites a Calabresa, os quais estavam em cópia Melhem, Maurício Farias, Cininha de Paula e ainda Barbara Lafeta e Monica Albuquerque, ambas do DAA. Nas mensagens, Monica afirma que Dani aceitou o papel na série de Falabella sem falar com ninguém por ter sido procurada diretamente por Cininha, e esta é considerada errada por ter falado diretamente com Dani. Com isso, o colunista afirma que o veto de Dani veio do DAA, e não de Melhem.