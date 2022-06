Khloé Kardashian revela reação que teve ao descobrir nova traição de Tristan Thompson; entenda!

17/06/2022 | 12:11



São tempos difíceis para as patricinhas! O último episódio de The Kardashians acabou com uma revelação bombástica envolvendo a família. Khloé Kardashian, a mais velha das cinco irmãs, descobriu que seu ex-namorado, Tristan Thompson, estava a traindo e teria engravidado outra mulher.

No rápido teaser podemos ver que a família segue muito unida e, durante uma conversa por FaceTime, Khloé conta a Kendall Jenner que teria desmaiado por causa de ansiedade:

- Eu estou muito ansiosa. Eu desmaiei no outro dia.

A modelo ficou muito preocupada com a irmã e tentou questioná-la quando ela teria tido o apagão, mas Khloé respondeu de uma forma um pouco tranquila:

- Ah... Você sabe.

Após a revelação a família Kardashian decidiu fazer uma reunião, Kim, Kourtney, Kris Jenner e seu namorado, Corey Gamble estavam presentes para discutir como poderiam ajudar Khloé, mas ela própria não apareceu na conversa.

Em seu depoimento solo ainda no trailer, a empresária revelou que queria acreditar no ex-namorado, que já havia a traído uma vez com uma das melhores amigas de sua irmã, Kylie Jenner.

- Eu queria acreditar que Tristan poderia mudar. Eu queria confiar nele.

Após o episódio ter ido ao ar na última quinta-feira, dia 16, a socialite decidiu compartilhar seu pensamentos com seus seguidores no Twitter:

Esse foi definitivamente um episódio difícil, mas é muito bonito assistir como minha família é próxima. Nós sempre estamos juntos e nos amamos profundamente.

Vale lembrar que em janeiro um teste de paternidade confirmou que o jogador de basquete Tristan Thompson era pai do filho da personal trainer Maralee Nichols, mulher com quem ele traiu Khloé Kardashian. Segundo a revista People a empresária ainda permite que a filhinha que eles dividem, True de quatro anos de idade, fale com o pai todas as noites, mas ela não lhe dirige mais a palavra.