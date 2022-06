Curry comemora título da NBA com Warriors e MVP das finais: 'É muito surreal'

17/06/2022 | 01:41



O título de NBA do Golden State Warriors, conquistado na madrugada desta sexta-feira, pode ser contado por diferentes histórias. A principal delas é sobre a volta por cima da franquia de São Francisco, superando todos os prognósticos. Os Warriors bateram o Boston Celtics por 103 a 90 no jogo 6 das finais e garantiram mais um troféu, muito graças ao MVP das finais, Stephen Curry.

"Nós sabemos o que isso significa, ganhar esse campeonato, depois do que aconteceu nos últimos três anos. No início da temporada, nós não sabíamos como seria, exceto pelas pessoas nessa quadra agora. É muito surreal", disse o astro da equipe após o jogo em que anotou 34 pontos, sete assistências e sete rebotes.

Com mais um título no currículo, o técnico Steve Kerr reconheceu as dificuldades dos Warriors na temporada, mas destacou o talento dos seus principais jogadores em quadra. "Esse título talvez seja o mais improvável. Mas se você anda com super estrelas, as coisas acontecem".

Um dos que mais viveram altos e baixos nos últimos anos foi Klay Thompson. Ele conviveu com sucessivas lesões que o afastaram por muito tempo das quadras. Apesar da atuação ruim no jogo 6, Thompson comemorou a volta por cima, coroada com o título da NBA. "Ver as finais anteriores da NBA, isso me matou. Sou muito agradecido aos meus companheiros".

Já Draymond Green foi um dos destaques dos Warriors. Foram 12 pontos, 12 rebotes e oito assistências em uma atuação para lá de destacada. Green compartilhou como seu passado o motiva em quadra. "Nunca ganhei nada de ninguém. Tive que trabalhar todo segundo da minha vida até aqui. Agora sou campeão novamente com meus irmãos".