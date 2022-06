PSB de Pernambuco 'esconde' governador de propaganda na TV

16/06/2022 | 08:15



Com a administração mal avaliada, o atual governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), foi "escondido" pela campanha do pré-candidato do partido ao Palácio do Campo das Princesas, deputado federal Danilo Cabral, nas primeiras inserções de TV na propaganda eleitoral.

Segundo o presidente do PSB de Pernambuco, Sileno Guedes, o governador terá "sei papel" na campanha do partido para permanecer no governo - o PSB lidera o Estado desde 2007. "Temos um legado para defender, cuja consolidação Paulo Câmara deu uma colaboração enorme. O governador vai estar presente como coordenador da campanha, mas cada um tem um papel", disse.

Outro aliado do pré-candidato, ouvido sob a condição de anonimato, disse que "o governador não vai parar de governar para fazer campanha". "O protagonista é Danilo, ele é o candidato."

De acordo com o levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 16 do mês passado, 67,3% dos entrevistados desaprovavam a gestão de Câmara e 27,7% aprovavam - outros 5% não sabiam.

Na TV, o partido optou por associar o Cabral ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ex-governador Eduardo Campos, que morreu em 2014, em um acidente de avião, quando concorria ao Palácio do Planalto. A campanha acabou sendo suspensa na segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral por apresentar Cabral como candidato.

O deputado terá uma campanha dura. Segundo o mesmo levantamento do instituto Paraná, a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) está à frente, com 28,8% das intenções de voto, seguida da ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB), que tem 16%. Na sequência, está o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil), com 13,6%, e o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL), com 12,1%. Cabral aparece com 7,1%.

A oposição, por sua vez, pretende expor a aliança. Aliados de Raquel falaram em trazer Câmara "para a roda do debate político". Já Ferreira disse que "Danilo é candidato do pior governador de Pernambuco".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.