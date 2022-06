Da Redação

Do Diário do Grande ABC



16/06/2022 | 00:01



Prestes a completar 18 anos, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Diadema foi contemplado com a reforma na sede própria e modernização do sistema de comunicação. A entrega oficial do prédio reformado, localizado no anexo do Quarteirão da Saúde, foi realizada ontem, em visita do prefeito José de Filippi Junior (PT), da secretária municipal da saúde, Rejane Calixto, e de outras autoridades ao serviço.

A sede do Samu ganhou modificações que permitem melhor fluxo de trabalho como a reorganização da sala de regulação (setor em que são avaliadas as demandas e direcionadas cada tipo de ambulância), que passa a funcionar em um único ambiente. Melhorias como instalação de ar condicionado, persianas para controle de insolação, nova identidade visual, além de pintura interna e externa e novo mobiliário proporcionam mais conforto e segurança para os profissionais.

A substituição dos equipamentos por itens mais modernos como novo PABX, com gravação e identificação adequada dos chamados, tablets integrados com o sistema de gestão (informação em tempo real) e localização das ambulâncias por GPS (Global Positioning System, em inglês), além de comunicação com a equipe da ambulância por aplicativo em smartphone otimizam o tempo de atendimento e melhoram a assistência prestada à população.

“A Saúde em Diadema é nossa prioridade. Ainda temos desafios, mas ações como o programa UBS Nota 10 (voltado para as Unidades Básicas de Saúde) e a revitalização e o fortalecimento do Samu têm feito a saúde avançar na nossa cidade e faremos muito mais”, afirmou o prefeito, José de Filippi Junior.

“Podemos apontar como ponto central a modernização dos instrumentos de comunicação com a implementação de novas ferramentas tecnológicas que trazem mais qualidade e agilidade ao serviço ofertado. Outro destaque é a revitalização da estrutura predial que possibilita um ambiente de trabalho mais humanizado para os trabalhadores e que vai refletir diretamente na prestação de atendimento melhor à população”, afirmou a secretária de saúde, Rejane Calixto.

Foram investidos aproximadamente R$10 mil do orçamento municipal para pintura e readequação dos espaços, em melhoria realizada pela equipe de zeladoria, e R$ 88 mil, que fazem parte dos recursos do contrato de gestão com a SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e contemplou a aquisição de mobiliário, computadores e aparelhos de comunicação.