Ex-ator de Riverdale assassinou mãe e planejava matar primeiro-ministro do Canadá

15/06/2022 | 13:10



O ator Ryan Grantham teria matado sua mãe, Barbara Waite de 64 anos de idade, no final de março de 2020, com um tiro na cabeça enquanto ela tocava piano na casa em que eles moravam juntos, e depois partiria para matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

Segundo informações do site CBC News, ele assumiu seus crimes e deve ser condenado à prisão perpétua. Os promotores do caso de Grantham, que tem 24 anos de idade, contaram que após o ator assassinar sua mãe, ele a deixou na sala e foi dormir. No outro dia ele empacotou três armas, munição, 12 coquetéis Molotov, material de acampamento e um mapa com as direções para chegar à casa de Trudeau, em Ottawa, no Canadá.

Ryan teria desistido desse outro assassinato, mas durante as horas de viagem ele chegou a cogitar a possibilidade de causar um massacre na Ponte Lions Gate em Vancouver, no Canadá e na Universidade Simon Frases, onde o ator estudava antes de parar de frequentar as aulas. Ele teria ficado dirigindo por mais algumas horas antes de parar em uma delegacia e contar aos policiais sobre seu crime.

Em seu depoimento para a polícia, Grantham contou que horas após ter matado sua mãe ele teria surtado e escreveu em seu diário, gravou um vídeo admitindo a culpa e sacou dinheiro para comprar maconha e cervejas antes de voltar para casa para preparar os coquetéis e assistir Netflix.

O corpo de Barbara Waite foi achado por sua filha, Lisa Grantham, no dia 1 de abril de 2020, após a mãe não retornar suas ligações e mensagens, em seu depoimento como vítima do crime a irmã de Ryan disse:

- Como eu posso confiar em qualquer pessoa quando meu próprio irmão escolheu matar a minha mãe enquanto ela estava de costas?

Grantham ainda não foi ouvido no julgamento, mas a promotoria disse que quando o ator assumiu seus crimes, ele teria afirmado que já tinha desejo em cometer violência, tinha impulsos suicidas, com rompantes de ódio e crises de ansiedade. Ryan deve ser acusado de assassinato em segundo grau, que no Canadá, é acompanhado automaticamente de uma sentença de prisão perpétua, a coroa pede ao menos 17 ou 18 anos de inelegibilidade de condicional.

Rya Grantham atuou em filmes e séries desde seus nove anos de idade, ele apareceu em séries como Riverdale, Supernatural e iZombie, e filmes como Diário de um Banana e O Mundo Imaginário do Doutor Parnassus, que tem Johnny Depp, Jude Law e Andrew Garfield no elenco.