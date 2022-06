O que considerar ao selecionar uma bolsa de troca de Bitcoin

Da Redação

Do 33Giga



14/06/2022 | 16:55



A compra e venda de Cryptocurrencies pode ser uma perspectiva assustadora para os iniciantes. A medida que o mercado continua a crescer, são necessárias plataformas mais acessíveis para acomodar a procura. Numa tentativa de tornar o processo mais fácil tanto para comerciantes principiantes como para profissionais experientes, surgiram novas trocas de moedas criptográficas pelo mundo.

Então, como saber qual é a troca certa para as suas necessidades? Quem pretende comprar ou vender bens digitais, saber a troca que irá proporcionar a melhor experiência ao cliente não é simples. Por isso, aqui estão os pilares essenciais que se deve considerar antes de escolher o seu método.

O apoio ao cliente deve ser de primeira linha

Quando se trata de investir, um dos aspectos mais importantes do seu processo de decisão é escolher uma troca. Esse é o primeiro passo para o sucesso nesse meio. Enquanto algumas bolsas têm grandes plataformas de negociação e opções avançadas, outras têm interfaces e opções de apoio terríveis.

Deve sempre escolher uma bolsa que tenha um ótimo apoio ao cliente. Dessa forma, não terá de fazer uma longa ou confusa chamada telefônica com o sistema. O interessante é escolher uma opção que tenha representantes de apoio receptivos que possam o ajudar com as suas necessidades de investimento. Conheça uma das plataformas de negociação de moeda criptográfica mais confiável, com um excelente serviço ao cliente – ir para URL.

Pelo menos 100+ Pares de Negociação

Se está começando no mundo da negociação de criptomoedas, há a probabilidade de querer começar pequeno. No entanto, a verdade é que a maioria dos investidores iniciantes só quer começar com algumas moedas para ver como funciona o mercado. Isto pode ser um movimento perigoso e pode resultar em não se compreender como realmente é esse setor, porque está negociando poucas vezes e com quantias pequenas.

Deve procurar encontrar uma troca que lhe permita comprar facilmente Bitcoin e outras moedas Cryptocurrency. Se conseguir encontrar um local que lhe permita adquirir e vender de modo simples e rápido um punhado de moedas, poderá ver como funciona o mercado e que moedas valem a pena comprar.

Efetuar uma pesquisa extensiva

Nunca confie na recomendação de um amigo ao escolher uma troca para comprar e vender moedas Cryptocurrency. Deve sempre fazer a sua pesquisa e seguir os conselhos de amadores e peritos. Ao utilizar as redes sociais, evite confiar unicamente nos conselhos de conhecidos. Em vez disso, utilize fóruns e sites como o Reddit para encontrar respostas às suas perguntas. É interessante realizar uma busca exaustiva sobre cada intercâmbio antes de tomar a sua decisão.

É também importante prestar atenção ao volume de trocas. Algumas bolsas têm baixos volumes de negociação, o que pode ser um sinal de que se trata de fraudes. É também importante ter em mente que a quantidade de trocas não refletem o número de moedas que estão a ser compradas ou vendidas numa determinada plataforma.

Uma abundância de opções de troca

Comprar e vender moedas Cryptocurrency pode ser um processo complicado, especialmente para principiantes. É por isso que se deve escolher uma troca com uma abundância de opções. Só escolha uma bolsa que lhe permita comprar facilmente moedas como Bitcoin e Ethereum. É também importante selecionar um local que tenha uma variedade de opções de negociação, incluindo opções de shorting, arbitragem, e negociação alavancada.

Conclusão

Decidir em que bolsa comprar e vender moedas Cryptocurrencies pode ser uma tarefa assustadora para novos investidores. Com o aumento das trocas de moedas criptográficas em 2022, pode ser difícil escolher a plataforma certa para si e para as suas necessidades. É importante ter em mente algumas coisas fundamentais ao escolher uma troca de moedas Cryptocurrency.

Primeiro, certifique-se de que a bolsa que escolher tem pelo menos mais de 100 pares de negociação. Em segundo lugar, realize uma pesquisa extensiva para assegurar que escolhe o serviço certo para as suas necessidades. Por último, certifique-se de que o local que escolhe tem um grande apoio ao cliente e permite uma abundância de opções de negociação para principiantes.