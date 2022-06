Conheça as atrações do festival de verão do Busch Gardens Tampa

Redação

Do Rota de Férias



14/06/2022 | 08:55



O novo festival de verão do Busch Gardens Tampa, nos Estados Unidos, começou em 27 de maio e promete animar os visitantes até agosto. A celebração conta com uma série de atrações especiais, que variam desde experiências gastronômicas até o retorno do “Turn It Up!”, show de patinação no gelo realizado diariamente no Moroccan Palace Theater.

Festival de verão do Busch Gardens Tampa

Durante o verão, os visitantes com mais de 21 anos podem aproveitar uma amostra grátis de cerveja na Pantopia Drinks & Snacks.

Para aqueles que buscam por algo refrescante – e doce – para combater o calor, a sorveteria Moroccan Delights reabriu com uma aparência renovada e guloseimas de dar água na boca. É possível escolher entre milkshakes temáticos artesanais, sundaes especiais e muito mais.

Após o pôr do sol, o parque brilha com muita luz e música. É o momento perfeito para desbravar as montanhas-russas no escuro, como a nova Iron Gwazi. Além disso, a galera pode dançar ao som de DJs em todo o parque, que agora conta com uma nova praça temática apresentada pela Coca-Cola.

Para o final épico de um dia emocionante com muitas aventuras, os visitantes podem contemplar o espetáculo de fogos de artifício, que conta com lasers e até fontes e pirotecnias fascinantes. O show inédito acontece sempre às sextas, sábados e domingos, a partir das 21h15, entre 27 de maio e 7 de agosto, com apresentação extra em 4 de julho, para o Dia da Independência Americana.

PLANEJE SUA VIAGEM

