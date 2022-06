Gaten Matarazzo, ator de Stranger Things, participa de premiação com a namorada

13/06/2022 | 14:10



O ator Gaten Matarazzo, conhecido por protagonizar Dustin Henderson na série Stranger Things, foi à premiação Tony Awards 2022, no último domingo, dia 12, com sua namorada, Elizabeth Yu e apresentou um dos prêmios da noite, o de melhor orquestração.

O casal foi visto no tapete vermelho juntos e enquanto Matarazzo estava com um conjunto marrom, Elizabeth estava com um vestido rosa. O ator passou recentemente por cirurgias devido à Displasia Cleidocraniana. Constantemente, Gaten explica e atualiza seus fãs sobre sua doença, diversas vezes o rapaz comentou sobre as cirurgias que tem que fazer para amenizar sua condição e em seu Instragram, em 2020 falou sobre uma de suas cirurgias, e agradeceu o carinho dos fãs:

Quem sofre de Displasia Cleidocraniana geralmente tem dentes supranumerários, que são dentes extras que crescem nas gengivas. Eu tive várias cirurgias para extrair esses dentes das gengivas e ajudar a expor os dentes que já deveriam ter crescido considerando a minha idade. A equipe médica extraiu 14 dentes supranumerários e expôs seis dos meus dentes adultos. Eu fiquei em operação por quatro horas. Minha recuperação nos últimos dias foi ótima e não consigo agradecer o suficiente a equipe que fez a cirurgia. Obrigado a todos por seus amáveis. Desejos e orações.

A Displasia Cleidocraniana afeta o gene CBFA1, responsável pelo desenvolvimento ósseo.