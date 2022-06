Destinos para uma viagem romântica no fim de semana

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



13/06/2022 | 09:55



Viajar é sempre legal, mesmo sem companhia, mas fazer uma viagem romântica com a pessoa que você ama pode ser melhor ainda. Quem não quer esperar as férias chegarem para curtir um novo destino a dois em datas como o Dia dos Namorados pode optar por escapadas aos fins de semana.

O esquema para aproveitar bastante é partir na sexta-feira à noite ou sábado de manhã e voltar no domingo. Melhor ainda se der para aproveitar uma emenda de feriado.

Viagem romântica no fim de semana

No embalo do Dia dos Namorados, separamos quatro destinos no Brasil para casais fazerem uma viagem romântica curtinha. Confira:

Rio de Janeiro

A Cidade Maravilhosa é uma ótima opção para quem quer aproveitar um final de semana romântico em alto estilo. Os pombinhos podem passear pelas calçadas de Ipanema e conhecer pontos turísticos mundialmente famosos, como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Ainda dá para curtir o sol e o mar nas praias de Copacabana e da Barra da Tijuca.

O Parque Lage é o local perfeito para um piquenique a dois. De quebra, ele ainda dá acesso ao corcovado. Os mais aventureiros podem percorrer trilhas e cruzar as florestas do Parque Nacional da Tijuca para ter uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro.

Salvador

A cidade mais animada do Brasil também é ótima para os casais que buscam uma escapada no final de semana. Salvador (BA), conta com belas paisagens e opções de lazer. Vale a pena procurar um restaurante ou barzinho da Rua Rui Negro, que fica pertinho da emblemática igreja Nossa Senhora do Bonfim.

Os estabelecimentos oferecem varandas com vistas para a Ponta do Humaitá. Perfeito para curtir o pôr-do-sol com a pessoa amada.

Com piscinas naturais, Jaguaribe é uma das praias mais procuradas da cidade. Vale a pena andar pelo calçadão e participar dos luais, que acontecem durante a noite.

Curitiba

Os casais que gostam de um friozinho podem passear por Curitiba (PR). Um dos pontos turísticos mais tradicionais é o Jardim Botânico. Sua estrutura foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres, na Inglaterra. O lugar é perfeito para tirar boas fotos!

Aproveite para passear pelo bairro italiano Santa Felicidade. Além de curtir o ambiente, que tem casas típicas da arquitetura europeia, os apaixonados podem escolher um dos restaurantes da região e se jogar na melhor gastronomia do mundo.

Búzios

Búzios (RJ) é perfeita para os casais que gostam de praia – no total, são 23. Tem opções com águas transparentes, vida marinha, passeio de barco e até ideais para pescaria. Azeda e Azedinhas estão entre as mais procuradas.

A famosa Rua das Pedras fica no centro da cidade e é imperdível. Os pombinhos podem andar pelas ruas charmosas do balneário e aproveitar os bares, restaurantes, cafés, lojas e galerias de arte.