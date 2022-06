Cidades do Grande ABC disponibilizam 652 oportunidades de emprego nesta semana

Beatriz Mirelle

Diário do Grande ABC



12/06/2022 | 11:45



Seis das sete cidades do Grande ABC acumulam 652 vagas de emprego nesta semana. São Caetano lidera, com 395 oportunidades, para operador de caixa (66), repositor (45), empacotador (20), auxiliar de depósito (15), entre outras. Logo após estão Mauá (87), Ribeirão Pires (47), Diadema (46), Santo André (45) e Rio Grande da Serra (32). São Bernardo não participou do levantamento.



O Portal do Emprego de São Caetano está disponível pelo no endereço portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.



Mauá conta com 87 postos. Entre as funções disponíveis estão assistente fiscal, auxiliar de limpeza, costureira em geral, fresador, motorista de caminhão, soldador e vidraceiro. Profissionais interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz, com RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.



Ribeirão Pires está com 47 cargos, sendo a maioria para repositor (20). Há também opções para ajudante de obras e vendedor (seis, cada), atendente de lojas (cinco) etc. O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado à Avenida Capitão José Gallo, 55, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.



Em Santo André, há 25 vagas para motoristas de caminhão (entrega de bebidas), orientador de tráfego para estacionamento e controlador de acesso (cinco postos para cada). O painel está disponível no aplicativo Sinefacil ou site EmpregaBrasil.



Diadema tem oportunidades para fiscal de loja para supermercado (oito), auxiliar de operador (três), auxiliar de vendas (três), motorista de caminhão (duas), manobrista (um) etc.



Já em Rio Grande da Serra há opções para ajudante de padeiro, motorista carreteiro, engenheiro civil, representante comercial, entre outros cargos.