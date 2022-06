Danilo Gentili admite que está namorando, mas não revela identidade de quem roubou o seu coração

10/06/2022 | 14:11



O coração de Danilo Gentili está batendo mais forte - e não foi porque ele correu na esteira! De acordo com Leo Dias, o apresentador do The Noite estaria namorando. Inclusive, ele até teria admitido o novo romance durante a gravação do Troféu Imprensa, no SBT, que rolou na última terça-feira, dia 7.

Entre uma fofoca e outra nos bastidores do evento, fontes do colunista ouviram Gentili afirmar que nenhum papel foi assinado até o momento, mas o namoro é bem importante para ele. Quando questionado se estava solteiro, ele disparou:

Estou ocupado.

Ui! A identidade da moça não chegou a ser revelada, no entanto, a coluna ainda aponta Camila Seta como a felizarda, já que ela e Danilo foram vistos abraçadinhos em uma padaria de São Paulo, em março de 2022. Será?