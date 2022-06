Matheus Pires é o décimo segundo eliminado de No Limite: Eu amei e odiei cada segundo

10/06/2022 | 11:10



Mais uma eliminação em No Limite! Dessa vez, Matheus Pires deu adeus à competição após ser o mais votado pela Tribo Lua, que voltou ao portal pelo terceiro programa consecutivo.

Orgulhoso por sua trajetória no reality, Matheus refletiu sobre a superação de desafios:

- Quando eu dizia que ia me inscrever nesse jogo, eu ouvi de muita gente que esse jogo não era para mim, que eu era uma bicha, que eu era afeminada, que eu era fresco. E eu sou tudo isso! Mas eu provei, e tem muita gente provando também, que esse jogo é pra quem quiser, disse ele.

O eliminado também revelou que odiou e amou cada segundo da sua participação:

- Eu amei cada segundo. Eu odiei cada segundo também. Hoje vocês eliminaram o Pires e eu quero que lá fora vocês conheçam o Matheus. Mas lá fora a gente conversa sobre isso!

Após o final do programa, que já foi gravado, Matheus falou sobre sua estratégia em um vídeo inédito:

- Com certeza, o meu maior adversário no jogo fui eu mesmo: o meu lado eu mesmo e a minha não vontade de estar ali. Eu queria muito estar ali, eu sonhei muito com esse jogo, mas ao mesmo tempo eu estava odiando estar ali, tava odiando os mosquitos, a fome. É muito cansativo as provas, caminhar e tudo mais. O Pires tinha uma super energia para tudo, queria jogar o tempo todo, mas o Mateus tava achando aquilo tudo muito cansativo, exaustivo.

Participantes comentam sobre o décimo primeiro episódio

Na última quarta-feira, dia 9, as gravações de No Limite chegaram ao final, e os participantes puderam comentar pela primeira vez o episódio nas redes sociais.

Pedro aproveitou para rebater as críticas de Andrea, que disse que ele era sua maior decepção no jogo:

Ranço e preguiça de alguém que foi responsável por inúmeras vitórias da tribo... ingratidão, a gente vê por aqui, disparou ele.

Em outro momento, Pedro também rebateu uma outra colega de tribo, a Ninha que afirmou que ele foi para o fogão apenas para fazer bonito com os colegas:

Não é questão de fazer bonito não... faz parte do caráter dele ser assim.