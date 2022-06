IGP-M acelera a 0,39% na 1ª prévia de junho ante 0,23% em igual leitura de maio

10/06/2022 | 08:36



O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,39% na primeira prévia de junho, após registrar alta de 0,23% na mesma leitura de maio, informou nesta sexta-feira, 10, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Dois dos três índices componentes do indicador avançaram no período.

A maior alta foi contabilizada no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M), que avançou de 0,67% no primeiro decêndio do mês passado para 3,05% na mesma leitura de junho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) também acelerou, de 0,30% para 0,56%.

Em contrapartida, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) arrefeceu de 0,17% na primeira prévia de maio para 0,05% nesta leitura, informou a FGV.