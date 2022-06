Mãe de MC Mirella detona Dynho Alves em live: - Quer ganhar fama às custas dela

09/06/2022 | 13:11



É eita atrás de vixe! Dynho Alves apareceu na festa de aniversário de MC Mirella e a mãe da funkeira não gostou nadinha da atitude dele. Na última terça-feira, dia 7, Márcia Barros fez uma live no Instagram durante a comemoração de 24 anos de idade da filha e o clima de alegria pesou quando a matriarca começou a detonar o ex-genro após avistá-lo na festa.

Diretamente do camarote, a mãe da cantora estava gravando a apresentação da filha do palco do Vitrinni Lounge, em São Paulo. Em seguida, ela tirou um minuto para criticar a presença do influenciador no evento.

- Ele fica perseguindo a Mirella o tempo todo, entendeu? Que ganhar fama às custas dela. Ele não deu valor quando tinha ela, quando estava casado, e agora fica correndo atrás dela. Ele veio aqui, ele é cara de pau.

Após uma conta compartilhar nas redes sociais o vídeo das reclamações da matriarca, Dynho Alves fez questão de deixar uma alfinetada nos comentários da publicação:

Deixa a Márcia saber quem é que fica vindo atrás de mim.

Eita!