Imagens do CGE de São Caetano evitam furto de bicicleta

Da Redação



09/06/2022 | 13:05



Imagens captadas pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano evitaram o furto de uma bicicleta na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, na madrugada da terça-feira (7).

Assim que perceberam as imagens da tentativa de furto da bike, agentes de Segurança operadores das câmeras de videomonitoramento imediatamente avisaram equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e da PM (Polícia Militar) pela redondeza da ação criminosa.

Mais próxima do local, uma equipe da PM abordou o homem de 43 anos sobre ter sido flagrado já em cima da bike. Sem saber informar a procedência do veículo, o homem foi conduzido à Delegacia Sede, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo flagrante de furto.

“O CGE é um equipamento de altíssima importância no auxílio das Forças de Segurança, mesmo porque São Caetano conta hoje em dia com mais de 350 câmeras de videomonitoramento espalhadas por todos os 15 bairros. Tudo isso, com certeza, facilita o trabalho das Forças de Segurança da cidade”, enalteceu o secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva.