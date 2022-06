Santo André vai aceitar pix e cartão de crédito para receber tributos

Da Redação



09/06/2022 | 08:26



A Prefeitura de Santo André vai passar a aceitar, dentro de no máximo 10 dias, o pagamento de tributos e taxas municipais por meio de pix e cartão de crédito (nesse caso, em até 12 vezes). A novidade foi revelada nesta quarta-feira (9) em primeira mão pelo secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno, durante participação na Live do Diário. Segundo o secretário, faltam apenas alguns detalhes para que a ferramenta possa estar em uso. "A gente já fez o convênio com o Banco do Brasil e os testes foram satisfatórios. O contribuinte irá na Prefeitura e o servidor mostrará um QR-Code para o pagamento", explicou.

Até agora, o caminho possível era por meio de boleto, com necessidade de aguardar dois dias para a baixa bancária. Com a nova modalidade, o valor será contabilizado imediatamente. "Vale para tudo. No caso de uma certidão, por exemplo, já vai ser possível sair com o documento na hora."

O novo sistema também irá valer para quem realiza o pagamentomensal da parcela do IPTU (Imposto Predial Territorial e Urbano), que poderá ser feito pela internet ou diretamente no Paço.

Pelo pix, será custo zero. No caso do parcelamento por cartão, será cobrada a taxa da bandeira. "A gente credenciou duas empresas de cartão de crédito e será instalado um totem na Praça de Atendimento, onde serápossível colocar as informações do tributo. Aí será possível escolher a operadora", disse Pedro Seno.

O secretário também contou que, possivelmente em julho, a Prefeitura lançará edital para a realização de concurso público para mais de 200 vagas, um dos maiores da história da cidade. "Praticamente todos os cargos da Prefeitura estarão contemplados, com pelo menos uma vaga. Os salários devem ir de cerca de R$ 1.700 até cerca de R$ 10 mil", explicou. O edital está no departamento de licitações e ainda falta definir a empresa que irá realizar o concurso. "As inscrições devem ocorrer em agosto e nossa expectativa é que as vagas comecem a ser preenchidas ainda neste ano", afirmou.

Pedro Seno também disse que, em no máximo três meses, mais 45 pontos de internet wi-fiserão instalados, em diversas praças. Hoje há 11 instalados nos parques. "Não vai ter custo para a Prefeitura. Algumas provedoras se credenciaram no chamamento público para oferecer internet à população em troca de publicidade."