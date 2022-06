Novela 'A Viagem' vai inspirar musical com estreia em 2023

09/06/2022 | 08:05



Escrita por Ivani Ribeiro, a telenovela A Viagem teve duas versões: a primeira entre 1975 e 76, transmitida pela extinta TV Tupi, e um remake produzido pela Globo, em 1994. Agora, a história sobre a vida após a morte vai para os palcos e também ganha uma trilha sonora original: foi anunciada na quarta-feira, 8, a produção de A Viagem - O Musical, que deve estrear no primeiro semestre de 2023.

Com produção da Palavra e Som Entretenimento, em parceria com a Oh!Artes, o espetáculo terá o texto original adaptado por Vitor de Oliveira, Thalma Bertozzi e Solange Castro Neves.

Trata-se de um tema delicado. Inspirada na filosofia de Allan Kardec, conhecido pelo seu trabalho com o espiritismo, a trama acompanha Alexandre, um homem que se mata na cadeia após ser condenado por roubo seguido de morte. Seu espírito, porém, passa a incomodar a vida daqueles que ele julga responsáveis por seu trágico destino.

Ivani Ribeiro (1922-1995) foi a precursora dos folhetins espíritas no Brasil - além de A Viagem, ela escreveu ainda O Profeta (Tupi, 1977), cuja ação gira em torno de um sensitivo que se comunica com o além. Ao lado de Janete Clair (1925-1983), Ivani ajudou a estruturar a linguagem da telenovela brasileira, apostando em conteúdo local e sem inspiração nos folhetins cubanos, como no início da TV no País.

O musical terá direção musical de Tony Lucchesi, coreografia de Ciça Simões e direção artística de Diego Morais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.