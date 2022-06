4 hotéis em Monte Verde estão na lista dos mais românticos do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



06/06/2022 | 11:55



Quatro hotéis em Monte Verde se destacam na lista dos mais românticos do Brasil divulgada pelo Travellers’ Choice Awards 2022, ranking elaborado anualmente a partir das avaliações dos usuários do site TripAdvisor. São eles:

Em quinto lugar, a Pousada Villa D’Amore é a melhor colocada entre os representantes do distrito de Camanducaia, em Minas Gerais. O Kuriuwa Hotel desponta em oitavo, enquanto a Pousada SPA Mirante da Colyna é a 14ª e a Pousada Valle das Flores, a 17ª.

O único destino da lista com tantos premiados quanto Monte Verde é Gramado, onde fica o Hotel Vale D’Incanto, eleito como o mais romântico do Brasil. Campos do Jordão vem logo atrás, com três hospedagens indicadas para quem viaja a dois.

O que fazer em Monte Verde

Divulgação – Eliria Buso Monte Verde é um distrito de Camanducaia, em Minas Gerais

Para os casais, há muito o que fazer em Monte Verde. O distrito mineiro oferece temperaturas amenas ao anoitecer e bons passeios em contato com a natureza. Isso sem contar a excelente cena gastronômica.

Aqui, você confere as principais atrações de Monte Verde em todas as épocas do ano: inverno, outono, verão e primavera.

Onde fica Monte Verde

Monte Verde é um distrito da cidade mineira de Camanducaia, localizada a 165 km de São Paulo, no sul de Minas Gerais. Trata-se de um local muito procurado por paulistas e paulistanos.

O destino tem bons restaurantes, atrações ecológicas, passeios na natureza e, à noite, conquista os visitantes com fondues, trutas e pizzas artesanais.

Hotéis em Monte Verde

Veja fotos e detalhes dos quatro hotéis em Monte Verde que estão entre os 25 mais românticos do Brasil.

Pousada Villa D’Amore

View this post on Instagram A post shared by Pousada Villa D’Amore (@pousadavilladamore)

Com acomodações charmosas, ambientes aconchegantes e muita natureza nos arredores, esta pousada já foi eleita a mais romântica do Brasil em 2018 e 2019. Ali, os casais podem relaxar em meio a bromélias, esquilos e uma vegetação que destaca muitas flores.

Uma das vantagens da Pousada Villa D’Amore é que ela fica a apenas 2 km do centrinho de Monte Verde. Assim, dá para explorar bem as principais atrações da região.

De quebra, o empreendimento serve um ótimo café da manhã. O menu inclui frutas da época, suco natural, pão de queijo, cesta de pães, iogurte natural, cereais, mel, polenguinho, bolos, queijos, frios, geléias e um delicioso pudim de leite.

As diárias na Pousada Villa D’Amore podem ser encontradas desde R$ 445.

—

Kuriuwa Hotel

Divulgação Kuriuwa

Ideal para quem gosta de glamour, o Kuriuwa Hotel conta com acomodações confortáveis e se destaca por conta de atrações como spa, piscina e academia. O restaurante também conquista os visitantes, especialmente os casais. Ele serve o fondue de queijo tradicional e oferece uma ampla carta de vinhos refinados.

As diárias no Kuriuwa Hotel podem ser encontradas desde R$ 1.014.

—

Pousada SPA Mirante da Colyna

Divulgação Mirante Da Colyna

Ideal para quem busca requinte e luxo, a Pousada SPA Mirante da Colyna fica situada em uma exuberante área verde e conta com atrações como piscina coberta, spa e quartos com lareira.

A 500 metros da pista de patinação de gelo e da Avenida Monte Verde, o local conta com um restaurante que serve delícias da cozinha contemporânea e o clássico fondue.

Algumas acomodações contam com banheiras, das quais se tem uma linda vista da área verde que circunda o empreendimento. Sem dúvida, é um dos hotéis mais românticos de Monte Verde.

As diárias na Pousada SPA Mirante da Colyna podem ser encontradas desde R$ 775.

—

Pousada Valle das Flores

View this post on Instagram A post shared by Pousada Valle das Flores (@valledasfloresmonteverde)

Localizada a uma simples caminhada da rua em que se concentram os principais atrativos de Monte Verde, a Pousada Valle das Flores atrai pombinhos que desejam se hospedar em chalés. Todos eles contam com lareira, TV de tela plana a cabo e vista para a montanha.

Cercada de verde, a pousada conta com um lindo terraço, onde dá para relaxar. Fora isso, serve um delicioso café da manhã, com variedade de bolos, tortas, pães e frios. Ah, o cafézinho e o chocolate quente não podiam faltar.

As diárias na Pousada SPA Mirante da Colyna podem ser encontradas desde R$ 506.

—

Os 25 hotéis mais românticos do Brasil

Confira a lista completa dos 25 hotéis mais românticos do Brasil de acordo com o Travellers’ Choice Awards 2022. Clique nos nomes para saber mais detalhes e fazer reservas e repare como os hotéis de Monte Verde se destacam no ranking.