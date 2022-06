Lula anuncia isolamento após ser diagnosticado com covid-19

05/06/2022 | 21:02



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua mulher, Rosângela da Silva, a Janja, testaram positivo para a covid-19 neste domingo, 5. Os dois ficarão de repouso domiciliar nos próximos dias e cancelaram a participação que fariam em eventos nestas segunda e terça-feira, dias 6 e 7. Lula publicou a informação em seu perfil oficial no Twitter juntamente com uma prescrição médica assinada pelo médico Roberto Kalil Filho. "O sr. Luiz Inácio Lula da Silva testou positivo para a covid-19. Encontra-se assintomático, em bom estado geral, devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias." O presidente informou que Janja está com sintomas leves e também permanecerá em repouso.