Veículo dublê utilizado para roubo de carga é apreendido pela PM de São Caetano

Heitor Santos



02/06/2022 | 14:16



A Polícia Militar de São Caetano interceptou e apreendeu nesta terça-feira (31) um veículo utilizado em um roubo de carga de bebida na região no dia 26 de maio. Através de pesquisa junto ao Centro de Operações da Polícia Militar foram levantados indícios que o carro poderia ser um dublê, isso é, um veículo que simula ser outro já existente através da placa e lataria.

Após a detecção do carro através do Projeto Radar, os agentes da 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, estabelecida em São Caetano, conseguiram localizar o referido veículo, dando início a um acompanhamento até a área de São Paulo. Durante a fuga, um revólver foi arremessado pela janela. Após isso, um indivíduo desceu e tentou fugir do local a pé, porém foi detido por um dos policiais.

A ocorrência foi apresentada no 8º Distrito Policial de São Bernardo, onde o delegado responsável, que estaria investigando o roubo de carga, elaborou a ocorrência de flagrante de porte ilegal de arma de fogo, veículo dublê e roubo de carga. As vítimas do roubo compareceram ao distrito e reconheceram o indivíduo.