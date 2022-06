Liam Payne fala sobre briga nos bastidores com outro integrante de One Direction: Me jogou na parede

01/06/2022 | 17:11



Treta nos bastidores! Liam Payne participou do podcast Impaulsive, apresentado por Logan Paul, e acabou contando sobre um briga que rolou nos tempos de One Direction. O cantor explicou que um de seus colegas da banda - Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson - jogou ele contra a parede durante um discussão nos bastidores.

- Houve uma discussão nos bastidores e um membro, em particular, me jogou na parede. Então eu disse a ele: Se você não tirar essas mãos de mim, há uma grande probabilidade de você nunca mais usá-las.

Apesar de revelar a briga, Payne não apontou o nome do integrante e nem o motivo da briga. Adicionando mais polêmica à conversa, o artista de 28 anos de idade deu uma leve alfinetada em Zayn. Liam relembrou a briga do dono de Pillowtalk com o irmão do apresentador do podcast, Jake Paul. Na época, a ex-namorada de Malik, Gigi Hadid o defendeu nas redes sociais afirmando que ele era um rei respeitoso.

- Ela tweetou algo sobre conseguir um homem respeitoso ou algo assim. Esse tweet não envelheceu muito bem.

O cantor se referiu ao término conturbado do colega com a modelo, em que Zayn supostamente teria empurrado sua sogra, Yolanda Hadid.

- Há muitas razões pelas quais eu não gosto do Zayn e há muitas razões pelas quais eu sempre estarei do lado dele. Meus pais me apoiam demais a ponto de às vezes ser irritante. Zayn teve um criação diferente nesse sentido, completou Liam.

Ele ainda falou sobre os julgamentos que podem ser feitos ao parceiro de banda.

- Você sempre pode olhar para o homem por onde ele está e dizer: Ah sim, tanto faz, esse cara é idiota. Mas no final do dia, quando você entender o que ele passou para chegar a esse ponto e também se ele queria ou não estar lá.

Vale lembrar que Malik deixou a banda em 2015, antes da boyband entrar em um eterno hiato!