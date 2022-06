GCM de São Caetano realiza curso de operação de drones na Capital

Da Redação



01/06/2022 | 12:58



São Caetano levou dez GCMs (Guardas Civis Municipais) para participarem de curso de drones, oferecido pela Dronepol (Divisão de Tecnologias Geoespaciais), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, ministrado pela Guarda Civil Metropolitana.

O curso Operação de RPAS (sigla em inglês para Remotely Piloted Aircraft System - Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas), realizado entre os dias 23 e 27 de maio, na capital, contou com carga horária de 40 horas/aula e teve como objetivo principal reforçar a segurança em São Caetano.

Os GCMs participaram de aulas teóricas de legislações específicas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo/FAB) e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Foram realizadas nas aulas operação de RPAS, segurança de voo, fotografia e filmagem aérea, bem como instruções práticas de voo e operação de RPAS.

“Para proporcionar uma São Caetano mais segura, a Prefeitura tem buscado aprimorar cada vez mais novas estratégias operacionais, tecnologia e inteligência e a qualificação dos dez GCMs habilitados para operar as Aeronaves Remotamente Pilotadas, popularmente chamadas de drones. Com isso, a Seseg reforçará as ações preventivas e de videomonitoramento no município”, enalteceu o secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva.