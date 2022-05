Michel Teló testa positivo para Covid-19 e manda recado para fãs: Se cuidem

28/05/2022 | 15:10



Recentemente diversos famosos têm testado positivo para Covid-19, e o mais recente deles foi Michel Teló.

Em suas redes sociais, o cantor publicou um vídeo dizendo que está muito chateado por ter contraído o vírus mesmo mantendo todos os protocolos de saúde necessários.

- Infelizmente acabei sentindo sintomas na quarta-feira e no primeiro sintoma já fiz um teste que deu negativo, mas mesmo assim eu me isolei e coloquei máscara.

Ele explicou que fez uma série de testes para cumprir com seus compromissos sem colocar ninguém em risco, e após quatro testes negativos, veio o resultado positivo.

- Fui sempre mantendo esse cuidado. Depois de quatro testes negativos veio um positivo e fiquei muito chateado, mas eu já vinha me mantendo isolado e usando máscara mesmo com os testes negativos, sempre tendo cuidado aqui com a turminha. Graças a Deus a Thaís e as crianças estão negativas.

Teló também lamentou que irá perder a gravação do The Voice Kids:

- Infelizmente hoje eu teria a gravação do The Voice Kids, de uma fase muito especial que eu não vou poder gravar, mas meu companheiro, Toni Garrido, vai representar o Time Teló e cuidar dessas crianças tom todo o carinho.

Por fim, o cantor finalizou falando sobre como está se sentindo:

- Eu queria vir aqui e conversar com vocês porque a gente tem uma relação muito pessoal de carinho e muita energia boa. Eu estou bem, só atacou a garganta porque eu fui cantar num show, mas estou me sentindo bem. Eu tive uma febrezinha no começo, foi o primeiro sintoma, e agora vou me isolar aqui, vamos de vez em quando prosear, e eu vou contando as novidades.

Junto do vídeo publicado, Teló deixou a seguinte mensagem:

É turma? testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo.Tomei as 3 DOSES e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal.Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma. Fiz 4 testes negativos até que positivou. Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui.SE CUIDEM, TOMEM A VACINA.