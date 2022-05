Caixa inaugura hoje a +Milionária com prêmio mínimo de R$ 10 milhões

Da ABr



28/05/2022 | 09:33



A Caixa fará hoje (28) o sorteio da mais nova loteria federal, a +Milionária. Diferentemente da Mega Sena - o sorteio mais popular e com os maiores prêmios -, a nova modalidade é composta por duas marcações diferentes em um mesmo jogo. Na primeira marcação, o jogador deve escolher 6 dezenas de 1 a 50. Na segunda, chamada de trevo, o jogador deve escolher dois números de 1 a 6. O grande prêmio vai para quem conseguir acertar as seis dezenas e ambos os números do trevo.

Além da forma diferente de aposta, a +Milionária também traz inovações na premiação. Não há prêmios acumulados e todos os sorteios oferecerão, no mínimo, R$ 10 milhões. O sorteio será de periodicidade semanal e oferecerá 10 faixas diferentes de premiação - outra peculiaridade quando comparada à Mega-Sena, que só oferece três faixas de prêmio: quadra, quina e sena.

Segundo a Caixa, as chances de acerto das seis dezenas e dos dois trevos é pequena: uma em 238.360.500. As chances de acerto para as faixas de premiação inferiores, entretanto, são maiores. A chance de ter o valor da aposta devolvido (R$ 6) é de uma em 15, sendo necessário acertar dois números do jogo principal e apenas um trevo.

Como apostar?

Assim como outras loterias federais, as apostas podem ser feitas tradicionalmente em casas lotéricas. Também é possível fazer as apostas online, pelo site da Caixa. Para fazer a aposta digital, o usuário deve ter acima de 18 anos e um cartão de crédito válido para viabilizar o jogo. A Caixa receberá apostas da +Milionária até às 16 horas deste sábado.

O que fazer com o prêmio?

Para o sortudo que conseguir acertar as combinações da +Milionária, a Caixa informa que os R$ 10 milhões poderão render cerca de R$ 63 mil se aplicados na poupança. Com o dinheiro, é possível comprar 169 carros populares do tipo Renault Kwid Zen 1.0, a R$ 59.090 cada. Se o vencedor for um entusiasta de investimentos digitais, o grande prêmio pode garantir 73,5 bitcoins na cotação do momento da reportagem (R$ 136,043).

Criação

Publicada no Diário Oficial da União do dia 18 de abril, a +Milionária começou a receber apostas no início de maio. A nova loteria marca a comemoração de 60 anos de loterias esportivas da Caixa, e é a 11ª loteria no portfólio do banco.



Mega-Sena deste sábado sorteia prêmio de R$ 100 milhões

O Concurso 2.485 da Mega-Sena, que será realizado hoje (28) à noite em São Paulo, deverá pagar o prêmio de R$ 100 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

O último concurso, na quarta-feira (25), não teve acertadores, e o prêmio ficou acumulado para hoje.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.