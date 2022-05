Nahim e Andreia são o terceiro casal eliminado do Power Couple Brasil e retorno dos outros casais provoca discussão generalizada!

27/05/2022 | 01:10



Nesta quinta-feira, dia 26, mais um casal disse adeus para o Power Couple!

Durante a última formação de D.R. na quarta-feira, dia 25, rolaram diversas discussões em relação aos votos que foram dados durante a noite, e um dos assuntos que mais repercutiu na casa foi a situação envolvendo Brenda e Gabi, e depois o fato de Brenda e Matheus terem votado em Luana e Hadad.

Após o programa ao vivo, Cartolouco e Rogério começaram a maior gritaria na cozinha, pois Rogério e Baronesa também votaram em Luana e Hadad na tentativa de proteger Brenda e Matheus. Cartolouco começou a discutir com ele a respeito do voto do casal. Em certo momento Rogério chegou até a jogar uma bebida na cara dele. Os dois trocaram ofensas e ficaram se provocando até que os outros casais entraram no meio para separar. Depois, Baronesa e Cartolouco também gritaram um com o outro e estenderam a discussão. Eita!

Foi aqui que pediram muita treta? ð???ð??¥ Na madrugada desta quinta-feira (26), Rogério perdeu a paciência com @Cartolouco e jogou água no rosto do jornalista ð??± Vem ver!

Depois que tudo se acalmou, Baronesa caiu no choro e Rogério pediu desculpas à ela por ter se exaltado. Ele ainda disse que caso ela quisesse ir embora, era só falar que ele faria isso pelo casal.

Conversa com os casais da D.R.

Os casais que estavam na D.R. foram encontrar com Adriane Galisteu, e a apresentadora quis saber por que os casais acreditavam ter ido parar ali. O primeiro a responder foi Albert:

- � uma questão de realidade, não temos muito o que nos iludir. Existem exceções, mas o retrato é que são pessoas que já estiveram na D.R. enquanto lá na casa ninguém veio, mas quando a gente vota em algum deles, se ofendem.

Depois, Andreia deu sua opinião:

- A gente veio de paraquedas. Na primeira demos all in e não tivemos medo de vir para a D.R. Desta vez fomos mais comedidos mas mesmo assim viemos parar na D.R., talvez pela dinâmica do jogo, por eu ser mais direta e mais reta, não sei se isso incomoda um pouco, mas não sei.

Em seguida, quem falou foi Rogério:

- Apostamos muito forte, fizemos uma estratégia para não vir nós três, mas deu tudo errado. Mas quem não arrisca não petisca, acho que se eu não tivesse perdido a prova dos homens, nada disso teria acontecido.

E por fim, Brenda fez sua análise:

- Desde o início do jogo para cá muitas reviravoltas aconteceram e nada é por acaso, e aqui no Power Couple, mesmo que muitas pessoas tenham visto meu lado imponente e barraqueiro quando eu tentei mostrar meu coração mas não quiseram ver. Então pode acreditar que se a gente voltar vai ter muito mais meu lado barraqueiro, porque é isso que eles querem ver.

Herança da D.R.

Galisteu abriu a bola dourada que continha a Herança da D.R., e a leu para os participantes:

- Escolham um casal para ganhar dez mil a mais nas apostas do próximo ciclo, e outro para ter dez mil a menos nas apostas do próximo ciclo.

Ela então explicou que estes casais, ao invés de começarem o próximo ciclo com 40 mil reais como de costume, começarão um com 50 mil reais e o outro com 30 mil reais. Estas foram as heranças deixadas:

Adyana e Albert: Dez mil a mais para Michele e Passa; e dez mil a menos para Cartolouco e Gabi.

Andreia e Nahim: Dez mil a mais para Hadad e Luana; e dez mil a menos para Michele e Passa.

Baronesa e Rogério: Dez mil a mais para Hadballa e Eliza; e dez mil a menos para Cartolouco e Gabi.

Brenda e Matheus: Dez mil a mais para Rogério e Baronesa; e dez mil a menos para Karol e Mussunzinho.

Eliminação

Em seguida já foi hora de salvar um casal da eliminação, e o primeiro casal que voltou para a Mansão Power foi Adryana e Albert! Os dois ficaram muito emocionados, mas ao chegar na casa, a reação foi de silêncio total e o único casal que se levantou foi Hadballa e Eliza, seguidos apenas de Ivy. Climão!

O segundo casal salvo pelo público foi Baronesa e Rogério! O casal foi recebido com festa apenas por Adryana, Albert, Eliza e Hadballa. Novamente, ninguém mais quis se levantar. Em seguida, a discussão já recomeçou entre Rogério e Cartolouco, com ele novamente mandando Rogério limpar a sujeira feita após ter jogado nele o que tinha em sua garrafa na discussão. Baronesa entrou em defesa do marido e começou discutir com Gabi, chegando a mandá-la calar a boca!

Mas ainda faltava eliminar um casal, e quem deixou a competição foi Nahim e Andreia. Os dois receberam apenas 13,13% dos votos e ficaram tristes com o resultado. Mesmo assim, Nahim falou feliz sobre eles estarem fora da guerra que vai começar a partir de agora no programa. Eles disseram que a torcida dos dois fica para que Luana e Hadad vençam.

Quanto ao retorno de Brenda e Matheus, novamente nenhum casal se mexeu, e os únicos a comemorarem foram Adryana e Albert e Rogério e Baronesa. Hadballa foi para cima de Matheus e começou a gritar muito com ele, dizendo que ele seria seu novo maior pesadelo e não poupou xingamentos. Todos os casais ficaram surpresos com o que estava acontecendo, e a discussão foi geral.

Adriane Galisteu tentou fazer contato com a casa mas não conseguiu e mesmo pedindo ajuda para parar com a discussão, ela apenas acabou desistindo.

A coisa saiu tanto de controle que Cartolouco e Rogério precisaram ser segurados pelos colegas para não partirem para o soco. Que situação, hein?