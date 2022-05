Corinthians só empata com reservas do Always Ready, mas avança em segundo lugar

26/05/2022 | 23:12



A noite era perfeita para o Corinthians se reencontrar com a vitória após três empates. Na última rodada da fase de grupos da Libertadores, o time jogava em casa com o já eliminado Always Ready. Mas tinha mais - o time boliviano, que venceu o Alvinegro, vinha com um time cheio de reservas. Pois um empate por 1 a 1 foi o máximo que o time de Vítor Pereira conseguiu, para a fúria da torcida na Neo Química Arena, que vaiou muito o time após a partida.

Com o resultado, o Corinthians terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo E, com apenas nove pontos - o Boca Juniors venceu o Deportivo Cali por 1 a 0 e ficou com o primeiro lugar. Assim, no sorteio das oitavas de final, hoje às 13h (horário de Brasília) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o Corinthians sabe que vai enfrentar um dos primeiros colocados e vai definir o confronto fora de casa.

Sem o técnico Vítor Pereira em campo, suspenso após ter sido expulso no empate por 1 a 1 com o Boca Juniors em Buenos Aires, o Corinthians foi comandado na beira do campo pelo auxiliar Filipe Almeida.

Apesar de dominar as ações do jogo, o Corinthians se enroscava na hora do último passe. O time até conseguia arriscar chutes ao gol do Always Ready, mas na primeira grande chegada o Alvinegro conseguiu abrir o placar.

Aos 18 minutos, Júnior Moraes tocou para Giuliano na entrada da área. O meia percebeu que Adson fez a infiltração na área pelas costas dos defensores do time boliviano e deu lindo passe, na medida para o volante só tocar com categoria na saída de Galarza - 1 a 0 para o Corinthians.

A equipe vinha de três empates consecutivos e precisava da vitória para recuperar a confiança. Porém, o time não conseguia encaixar grandes chances. Chegou com perigo no primeiro tempo apenas mais uma vez, com Gustavo Mosquito, que chutou com perigo aos 32.

Para piorar, o time levou o empate aos 43 minutos. Robson Bambu saiu jogando errado, perdeu a bola para Gustavo Torres, que avançou e tocou para Borja tocar na saída de Ivan para empatar a partida.

No segundo tempo o Corinthians voltou mais tenso. Sem criar boas chances, Filipe Almeida mexeu no time e mandou a campo Renato Augusto, Willian e Jô. Aos 13 minutos, Willian, que entrou bem no time, recebeu pela esquerda e arriscou chute para o gol, mas a bola explodiu na trave.

Impaciente, a torcida começou a pedir Róger Guedes em campo. Restou a Filipe Almeida tentar a entrada do atacante, que tem sido preterido no time titular por Vítor Guedes - caso que já virou até um desnecessário bate-boca entre os dois por conta da forma de atuar do jogador.

A essa altura, o Corinthians já sabia que o Boca Juniors vencia o Deportivo Cali em Buenos Aires, resultado combinado que deixaria o time classificado, mas na segunda posição do Grupo E - e o time não poderia levar o segundo gol, ou acabaria eliminado.

O problema era que o Always Ready se fechava em um ferrolho com seus dez jogadores de linha atrás da linha da bola. Com poucos espaços, restava ao Corinthians a tentativa de quebrar as linhas defensivas com jogadas individuais ou cruzamentos para a cabeçada de Jô.

Jô teve boa chance aos 30, após bom cruzamento de Piton, o centroavante cabeceou por cima do gol. O problema foi que três minutos antes, em uma dividida, ele sentiu o tornozelo. Aos 32, ele não resistiu e pediu para ser substituído - Du Queiroz entrou em seu lugar.

O Corinthians era perigoso demais nos cruzamentos. Aos 34, Renato Augusto cobrou escanteio e Robson Bambu subiu bem na primeira trave e cabeceou com força, mas mais uma vez a bola explodiu no travessão.

O tempo passava e a ansiedade tomava conta da Neo Química Arena - dentro e fora do campo. Aos 41 minutos, o Corinthians conseguiu chegar tocando bem a bola e Du Queiroz teve a chance de marcar, mas parou nas mãos do goleiro Galarza.

O Corinthians partiu para o abafa e empilhou chances desperdiçadas após cobranças de escanteio. Primeiro, Gil cabeceou para defesa espetacular de Galarza, eleito o melhor da partida. Depois, após nova bola levantada na área, Robson Bambu, sozinho, cabeceou nas mãos do goleiro boliviano.

Pouco depois, mais uma grande chance. Em mais um chuveirinho para a área, Galarza saiu errado e Renato Augusto e Du Queiroz tiveram chances claras de tocar para o fundo do gol, mas falharam. E o jogo terminou mesmo empatado em 1 a 1. Vaias para esse Corinthians, que chegou ao quarto jogo consecutivo apenas com empates.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 1 ALWAYS READY

CORINTHIANS: Ivan; Gustavo Mantuan, Robson Bambu, Gil e Lucas Piton; Maycon, Roni (Renato Augusto), Adson e Giuliano (Róger Guedes); Gustavo Mosquito (Willian) e Júnior Moraes (Jô, depois Du Queiroz). Técnico: Filipe Almeida (Auxiliar).

ALWAYS READY: Galarza; Valda, Adrían Martínez, Rambal e Taborga; Blanco, Rivera (Mamani), Borja e Árabe (Espinoza); Gustavo Torres (Pablo Vaca) e Ramallo. Técnico: Eduardo Villegas.

GOLS - Adson, aos 18 e Borja, aos 43 minutos do 1º Tempo.

ÁRBITRO - José Argote (VEN).

CARTÕES AMARELOS - Rambal, Blanco, Ramallo e Mantuan.

PÚBLICO - 39.816 pagantes.

RENDA - R$ 3.333.283,37.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.