Santo André informou que a elaboração de currículo específico sobre esta temática, que atenda o parecer do CNE (Conselho Nacional de Educação), está em fase de estudo. “O tema tecnologia perpassa os componentes curriculares de todos os níveis de ensino”, frisou a administração.

São Bernardo afirmou que a competência tecnologia e inovação já fazem parte do currículo. “A aprendizagem criativa integra o dia a dia dos alunos da rede municipal desde 2017, com salas/laboratórios preparados para essa imersão no raciocínio lógico e criativo.”

Em São Caetano, as tecnologias educacionais são parte do currículo nas diferentes etapas de ensino, relata a Prefeitura. “Nas escolas integrais de ensino fundamental, há, na matriz curricular, o trabalho com a gamificação, enquanto nas demais é possível desenvolver projetos relacionados a robótica e programação”, citou em nota.

Diadema informou que o currículo de tecnologia está em fase de desenvolvimento e que enquanto essa etapa não é finalizada, mantém ações junto a estudantes da educação integral no Programa Aprender Mais, com utilização de tablets, em uma proposta de integração digital, dentro do programa Escola Conectada e do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) Diademense.

Mauá informou que a rede atende crianças de zero a 6 anos, com foco no cuidar e educar, e que existem no currículo da rede experiências com uso das tecnologias. Rio Grande da Serra ressaltou que no entendimento da Secretaria de Educação a resolução aponta para estudos acerca dos ensinos médio e superior e o município atende apenas educação infantil e uma escola de ensino fundamental I. Ribeirão Pires não respondeu aos questionamentos do Diário.

Inserção da tecnologia é possível desde educação infantil

O parecer do CNE (Conselho Nacional de Educação) com diretrizes para que as redes educacionais criem seus currículos de tecnologia trata de todos os níveis educacionais, já que, mesmo com crianças pequenas, é possível trabalhar o conteúdo.

Em São Caetano, todas as escolas contam com aulas dessa área do conhecimento, desde a educação infantil, com mesas digitais para familiarização com o alfabeto, o que faz com que os alunos já cheguem familizarizados com os equipamentos que serão usados na vida escolar.

Diretora da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Anacleto Campanela, Adriana Putini Assi explica que o trabalho de implementação de tecnologia da rede teve início em 2017. Em 2020, quando a pandemia obrigou todos os estudantes a adotar o ensino remoto, essa experiência foi fundamental. “Já tínhamos conhecimento necessário para montar um sistema próprio, montar nosso próprio programa”, disse.

Adriana citou que na pandemia foi intensivada a formação dos docentes, para criação de site, plataformas, o que fez com que processos que antes eram analógicos passassem a ser digitais, como o diário de classe.

Para a pequena Keyth Leroy Miranda, 7, aluna do 2º ano do fundamental, o computador ao qual ela tem acesso na escola é um portal para pesquisas. E joguinhos. “Uso mais na escola do que em casa”, contou. A diretora explicou que o uso dos equipamentos se mescla aos ensino do currículo regular. “A gente tem momentos de estudos que fazem com que as aulas sejam interativas, sem perder a essência do que está sendo trabalhado”, afirmou.

Nas escolas privadas, de uma forma geral, o ensino de tecnologia está presente há mais tempo do que na rede pública. No colégio Stocco, de Santo André, o currículo tecnológico é ofertado desde o fundamental I até o ensino médio. O coordenador pedagógico da unidade, Rodrigo Reis, explicou que o currículo foi escrito visando tanto as aulas de tecnologia fundamental, mas também as de robótica. “O foco desse currículo já era justamente olhar para os três eixos do ensino da computação, pensamento computacional (lógica), linguagem de programação e a parte de entender onde a tecnologia se encaixa no mundo”, relatou.