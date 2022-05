Paulo Guedes tem encontro com Escobari e vai a jantar do BTG

22/05/2022 | 10:44



O ministro da Economia, Paulo Guedes, terá em Davos uma reunião com Martin Escobari, copresidente da gestora General Atlantic e chefe das operações na América Latina do fundo de private equity, que administra US$ 86 bilhões.

A reunião com Escobari está marcada para esta segunda-feira (23), às 19h pelo horário local (14h de Brasília). A General Atlantic tem feito investimentos regulares no Brasil e é um dos acionistas do banco digital Neon. Na semana passada comprou um bloco de ações da Locaweb em leilão na B3.

Após Escobari, Guedes participa de um jantar do BTG Pactual, que acontece em um hotel em evento paralelo ao Fórum Econômico Mundial. O banqueiro André Esteves, que em abril voltou ao comando do conselho do banco, está participando do evento.

Em Davos, Guedes participa ainda de dois debates do Fórum, um sobre ESG (sigla em inglês para práticas de governança, sociais e ambientais) na terça-feira (24) e outro sobre aumento do endividamento mundial, na quarta-feira (25). Nos compromissos do ministro devem ser informados nos próximos dias.